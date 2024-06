Venäjä-tuntijan mielestä Sveitsin kokous voi olla askel kohti rauhaa

Jos Sveitsissä viikonloppuna pidetty Ukrainan rauhankonferenssi yhdistää Ukrainan tukijoiden rintamaa entuudestaan, on tapaaminen mahdollisesti askel kohti rauhaa. Näin arvioi Venäjä-tuntija, yhdysvaltalaisen Johns Hopkins-yliopiston professori Sergei Radtshenko viestipalvelu X:ssä. Radtshenko on kirjoittanut lukuisia kirjoja Venäjän ja kansainvälisen politiikan historiasta.

Sunnuntaina päättyvään huippukokoukseen on osallistunut edustajia 92 maasta. Suomea kokouksessa edusti tasavallan presidentti Alexander Stubb. Venäjää ei kutsuttu tapaamiseen.

Professori Radtshenkon mukaan viikonlopun kokouksessa oli pikemminkin kyse solidaarisuudesta kuin rauhankonferenssista. Tämä on kuitenkin rauhan saavuttamisen kannalta välttämätöntä, hän kirjoittaa, sillä Vladimir Putin ei vapaaehtoisesti tule lopettamaan aloittamaansa hyökkäyssotaa Jos tapaaminen johtaa Ukrainan aseavun jatkumiseen, otettiin Sveitsissä Radtshenkon mukaan ”askel kohti rauhaa”.

– Näin on sen takia, että Ukrainaan ei saada rauhaa ennen kuin Putin ymmärtää, että sodan hinta ylittää sen hyödyt. Ja sodasta on hänen hallinnolleen paljon hyötyä. Hän on maksanut jo kovan ennakon niin ihmishengissä kuin rahassa. Hän jatkaa kunnes se ei enää ole mahdollista, Radtshenko kirjoittaa.

Ukrainan liittolaiset lähettivät toisin sanoen asiantuntijan mukaan viikonloppuna viestin, että he seisovat jatkossakin Ukrainan rinnalla. Varsinaisiin rauhanneuvotteluihin myös Venäjän on osallistuttava, mutta tätä ei Radtshenkon mukaan toistaiseksi ole näköpiirissä.

– Samaan aikaan on tietenkin selvää, että rauhanneuvottelut tulevat edellyttämään Venäjän osallistumista. Koska Putin on vaatinut lisää alueita, en tällä hetkellä näe kompromissin mahdollisuutta. Salaisia kontakteja reunaehtojen selvittämiseksi ei kuitenkaan voi poissulkea.

– Sota jatkuu, professori päättää ketjunsa.

The peace summit in Switzerland is of course not a peace summit but a solidarity summit. Drumming up support for Kyiv makes a lot of sense, and in the sense that the summit contributes to European resolve to keep Ukraine well-supplied with weapons, it is a step towards peace.

