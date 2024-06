Alexander Stubb: Rauhankokous oli vasta alku

Viikonloppuna Sveitsissä järjestettyyn Ukrainan rauhankokoukseen osallistunut tasavallan presidentti Alexander Stubb kuvailee tapaamista ”askeleeksi kohti rauhaa”. Suomi osallistuu jatkossakin tiiviisti ratkaisun löytämiseen, presidentti kirjoitti viestipalvelu X:ssa kokouksen päätyttyä sunnuntaina.

Rauhankokoukseen osallistui edustajia 92 maasta. Kokoukseen osallistunut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti sunnuntaina kaikkia osallistuneita maita, ja Zelenskyin mukaan seuraavalle rauhankokoukselle etsitään jo pitopaikkaa. X:ssä Zelenskyi toivoo etenkin Kiinan osallistuvan jatkossa prosessiin.

Suomi ja 79 muuta maata allekirjoitti rauhankokouksen julkilausuman. Mahdollisen tulevan rauhansopimuksen pitää kunnioittaa Ukrainan alueelliseen koskemattomuutta, julkilausumassa painotetaan. Julkilausumassa korostetaan myös ydin- ja ruokaturvallisuutta ja vaaditaan sotavankien vaihtoa.

Kokous oli vasta alku, presidentti Stubb luonnehtii.

– Huippukokous Sveitsissä oli askel kohti rauhaa Ukrainassa. Diplomatia tuotiin sodankäynnin rinnalle ratkaisujen etsimisessä. 100 maan ja järjestön kesken näkemykset olivat hyvin samankaltaisia.

– Kokous oli vasta alku. Työtä jatketaan välittömästi. Suomi osallistuu tiiviisti ja auttaa siinä, missä voimme olla hyödyksi, tasavallan presidentti kirjoittaa.

I thank all participants of the first Peace Summit for taking the first steps towards peace together. pic.twitter.com/9WFIhjKKF4

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2024