Näin Vladimir Putinin varaton ex-vaimo ja vaiettu tytär elävät salattua luksuselämää Ranskassa

Venäjän presidentti Vladimir Putin yllätti venäläiset kertomalla avoimesti avioerostaan medialle kesäkuussa 2013. Presidentin entinen vaimo Ljudmila Shkrebneva-Putina katosi sen jälkeen julkisuudesta.

Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkimiseen erikoistuneen tutkivan journalismin OCCRP-järjestön selvitysten perusteella Putinin paperilla varaton ex-vaimo elää nykyisin hulppeaa luksuselämää, johon kuuluu muun muassa noin seitsemän miljoonan euron arvoinen huvila Ranskan Atlantin rannikolla.

Myös presidentin salattu tytär Katerina Tihonova omistaa miehensä Kirill Shamalovin kanssa luksushuvilan samalla alueella.

Meduza kertoo Putinin entisen vaimon omistuksista tästä löytyvässä reportaasissa.

Ljudmila Putina on nykyisin Ljudmila Otseretnaja. Hän on mennyt eronsa jälkeen uusiin naimisiin niin ikään paperilla vähävaraisen entisen sarjayrittäjän Arthur Otseretnin kanssa.

Otseretni johtaa nykyisin Center for Development of Interpersonal Communications -järjestöä. OCCRP:n tutkimusten perusteella mies on köyhästä perheestä eikä ole koskaan saavuttanut menestystä yritysmaailmassa.

Hänen johtamallaan järjestöllä ei myöskään vaikuta olevan juuri minkäänlaista tuottavaa toimintaa. Se on kuitenkin saanut avokätisiä lahjoituksia Venäjän valtiolta ja valtiollisilta yrityksiltä.

Ljudmila Otseretnaja hankki puolestaan pian eronsa jälkeen 99 prosentin osuuden Meridian-nimisestä kiinteistösijoitusyhtiöstä. Meridian vuokraa eteenpäin kovalla hinnalla Otseretnin säätiölle kuuluvaa kiinteistöä Moskovassa.

Vuositulot alimmillaan 10 euroa

Ljudmilan täytyi presidentin vaimona paljastaa kaikki taloustietonsa julkisesti. Kremlin julkaisemien tietojen perusteella hänen vuosiansionsa ovat liikkuneet ennen avioeroa noin 10 -7 500 euron välillä.

Putinien virallinen omaisuus käsittää kaksi verrattain edullista asuntoa, maapalstan, autotallin ja kolme halpaa autoa. Ne kaikki jäivät erossa presidentille.

OCCRP pitää erikoisena, että pienituloinen epäonnistunut yrittäjä ja käytännössä varaton presidentin ex-vaimo ovat sittemmin hankkineet itselleen noin 6-7 miljoonan euron arvoisen luksushuvilan arvoalueelta Ranskan Angletista.

Toimittajien hankkimien asiakirjojen perusteella Arthur Otseretni osti huvilan joulukuussa 2013, noin kuusi kuukautta Vladimir ja Ljudmila Putinin eron jälkeen.

Paikalla aloitettiin kaupan jälkeen massiiviset rakennustyöt. Piirrustusten mukaan koko huvila aiotaan pistää uusiksi. Remontissa rakennetaan panoraamaikkunoita ja uusi uima-allas päärakennuksen katolle.

Kesken olevista muutostöistä vastaava arkkitehti Luc Vaichere ei suostu kertomaan projektin hintaa tai puhumaan asiakkaastaan. Hän paljastaa kuitenkin, ettei ole koskaan tavannut tilaajaa. Kaikki yhteydenpito on hoidettu juristien välityksellä.

"Putinin perhettä"

Paikallisten asukkaiden mukaan huvilan rakennustyöt olivat loppuneet kuukausi sitten kuin seinään. Tontilla on yhä nostokurki ja rakennus on telineiden peitossa. Työntekijöitä ei kuitenkaan näy missään.

Bernard-niminen asukas kertoo Meduzalle kaikkien tietävän, että asunnon omistaja on Vladimir Putinin ex-vaimo Ljudmila.

Hänen kerrotaan pyörineen talolla ”nuoren erittäin komean miehen” kanssa. Arthur Otseretnista Bernard ei ole koskaan aiemmin kuullutkaan.

Myös Vladimir Putinin salattu tytär Katerina Tihonova viettää usein aikaa Angletin lähellä Biarritzissa. Hänellä on siellä miehensä Kirill Shamalovin kanssa noin 3,5 miljoonan euron kartano. Tihonovan sanotaan saapuvan paikalle salassa ja liikkuvan limusiinilla, jossa on tummennetut ikkunat.

Eräs turistioppaana Biarritzissa työskentelevä nainen kertoo, että Putinin perhettä voi kuitenkin myös nähdä käyskentelemässä kaupungilla.

– Kerran näin äidin tyttärensä kanssa torilla. Kyllä vain. He kävelivät ulkona aivan avoimesti. En usko, että kukaan tunnistaa heitä täällä, hän sanoo.

Rahaa valtiolta

OCCRP:n paljastamat erikoiset omaisuusjärjestelyt tuovat väistämättä mieleen Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevistä hiljattain esitetyt väitteet.

Korruption vastaista FBK-säätiötä johtava venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on syyttänyt Medvedeviä korruptiosta.

Navalnyin julkaisemien tietojen mukaan pääministeri ja entinen presidentti Medvedev on haalinut itselleen ja lähipiirilleen omaisuutta keräämällä hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöjen kautta varoja varakkailta venäläispohatoilta ja pankeilta.

Medvedev-paljastukset olivat yksi pääsyistä ympäri Venäjää maaliskuun lopulla puhjenneisiin korruption vastaisiin mielenosoituksiin.

Myös Putinin tytär Katerina Tihonova johtaa säätiötä, jolle on kanavoitu valtavia rahavirtoja Venäjän valtion yhtiöiltä.

Presidentti järjesti puolestaan Tihonovan aviomiehen kaasuyhtiölle erittäin edullisen 1,75 miljardin dollarin lainan Venäjän valtiolta. Kirill Shamalov myi osuutensa yhtiöstä pian tämän jälkeen ja nousi Venäjän nuorimmaksi dollarimiljardööriksi.