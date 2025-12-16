Verkkouutiset

Eduskunta hyväksyi tiistaina niin sanotun susilain., LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Susilaki hyväksyttiin selvin luvuin, suurpetojen metsästysalueet laajenevat

  • Julkaistu 16.12.2025 | 19:00
  • Päivitetty 16.12.2025 | 19:00
  • Laki
Laki hyväksyttiin eduskunnassa tiistaina äänin 135-35.
Metsästyslain muutos eli niin sanottu susilaki hyväksyttiin eduskunnassa tiistaina selvin numeroin äänin 135-35.

– Maa- ja metsätalousvaliokunta muutti pykälät siihen muotoon, että suden lisäksi myös karhun ja ilveksen alueellinen kiintiöihin perustuva kannanhoidollinen metsästys otetaan koko Suomen alueella käyttöön. Eduskunta oli siis samaa mieltä, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä Facebookissa.

Eestilän mukaan valiokunta on tällä hallituskaudella kuullut suurpetoihin liittyen yli sataa asiantuntijaa.

– Monilta on jäänyt huomaamatta, että karhun alueellisiin kiintiöihin perustuva kannanhoidollinen metsästys on ollut poronhoitoalueella käytössä jo vuodesta 1992 lähtien. Se on siis olemassa olevaa oikeutta ja kaiken lisäksi riistahallinnon toteuttama vastuullinen ja täsmällisesti toimiva hallintomalli, Eestilä muistuttaa.

