Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kelan pääjohtajan sairausloma kestää toukokuun loppuun asti., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairauslomalla toukokuun loppuun asti

  • Julkaistu 16.12.2025 | 18:31
  • Päivitetty 16.12.2025 | 18:31
  • Kela
Kelan hallituksen uutena puheenjohtajana aloittaa Jaana Laitinen-Pesola.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairauslomalla toukokuun loppuun asti, Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi tiistai-iltana tiedotustilaisuudessa.

Kelan hallitus ja Kelan valtuuskunta kokoontuivat tiistaina.

– Lehtonen on sairauslomalla. Omaisten toiveesta totean, että Lehtonen on palannut Suomeen lauantaina ambulanssilennolla ja saa edelleen hoitoa Suomessa, Kiukas kertoi Lehtosen tilanteesta tiedotustilaisuudessa.

Lehtosen poissaolo kestää näillä näkymin 31. toukokuuta saakka, Kiukas vahvisti.

Lehtosen poissaolon ajan pääjohtajan sijainen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma hoitaa pääjohtajan tehtäviä toukokuun loppuun asti.

– Pidämme tärkeänä hallituksessa, että myös henkilökunnan jaksamista tuetaan ja annetaan heille työrauha tehdä omaa työtään, Kiukas totesi.

Kelan hallitus on tilannut Kelan johtamisesta selvityksen. Lehtosen sairausloman takia selvitys jää kesken ja jatkuu ensi vuoden puolella.

Selvitys on keskeneräinen ja siksi sitä ei tässä vaiheessa kommentoitu tarkemmin. Asian käsittely jatkuu Lehtosen palattua töihin.

– Ainakaan minulla ei tässä vaiheessa ole tietoa, etteikö hän (Lehtonen) palaisi töihin kesäkuussa, Kiukas totesi tiedotustilaisuudessa.

Kelan hallituksen uutena puheenjohtajana aloittaa vuodenvaihteessa Jaana Laitinen-Pesola.

– Kelan valtuutetut esittävät toiveen, että Lehtonen saa toipua rauhassa ja Kela saa työrauhan keskittyä ydintehtäväänsä antaa palvelua Suomen kansalaisille ja etuuksia tarvitseville, Kelan valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mira Nieminen (ps.) totesi tiedotustilaisuudessa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)