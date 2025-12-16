Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairauslomalla toukokuun loppuun asti, Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi tiistai-iltana tiedotustilaisuudessa.

Kelan hallitus ja Kelan valtuuskunta kokoontuivat tiistaina.

– Lehtonen on sairauslomalla. Omaisten toiveesta totean, että Lehtonen on palannut Suomeen lauantaina ambulanssilennolla ja saa edelleen hoitoa Suomessa, Kiukas kertoi Lehtosen tilanteesta tiedotustilaisuudessa.

Lehtosen poissaolo kestää näillä näkymin 31. toukokuuta saakka, Kiukas vahvisti.

Lehtosen poissaolon ajan pääjohtajan sijainen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma hoitaa pääjohtajan tehtäviä toukokuun loppuun asti.

– Pidämme tärkeänä hallituksessa, että myös henkilökunnan jaksamista tuetaan ja annetaan heille työrauha tehdä omaa työtään, Kiukas totesi.

Kelan hallitus on tilannut Kelan johtamisesta selvityksen. Lehtosen sairausloman takia selvitys jää kesken ja jatkuu ensi vuoden puolella.

Selvitys on keskeneräinen ja siksi sitä ei tässä vaiheessa kommentoitu tarkemmin. Asian käsittely jatkuu Lehtosen palattua töihin.

– Ainakaan minulla ei tässä vaiheessa ole tietoa, etteikö hän (Lehtonen) palaisi töihin kesäkuussa, Kiukas totesi tiedotustilaisuudessa.

Kelan hallituksen uutena puheenjohtajana aloittaa vuodenvaihteessa Jaana Laitinen-Pesola.

– Kelan valtuutetut esittävät toiveen, että Lehtonen saa toipua rauhassa ja Kela saa työrauhan keskittyä ydintehtäväänsä antaa palvelua Suomen kansalaisille ja etuuksia tarvitseville, Kelan valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mira Nieminen (ps.) totesi tiedotustilaisuudessa.