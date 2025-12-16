EU:n puolustuskomissaari MTV:lle: Venäjä ei muuta toimintaansa

EU:n puolustus- ja avaruusasioista vastaava komissaari Andrius Kubilius vieraili Helsingissä Eastern Flank- huippukokouksessa.
– Tiedustelupalvelumme ovat toistuvasti todenneet, että Venäjä voi olla valmis todella hyökkäämään Eurooppaan, ja testaamaan Naton viidettä artiklaa seuraavien 2–4 vuoden sisällä. Meidän tulee ottaa tämä vakavasti, sanoi Kubilius MTV Uutisille ja jatkoi:
– Meidän tulee ymmärtää, ettei Venäjä muuta toimintaansa. Rauha on erittäin toivottua, mutta rauhan jälkeen Venäjä jatkaa massiivista asetuotantoa ja sotateollisuutta.
– Olisi meiltä (Euroopalta) suuri virhe, jos alkaisimme ottaa rennosti, ja lopettaisimme investoimasta puolustuskykyymme Ukrainan rauhan myötä.
Kubilius esitteli tiistaina Helsingissä mediatilaisuudessa lukuja, joiden mukaan tänä vuonna Venäjä käyttää puolustukseen 7,2 prosenttia bruttokansantuotteestaan. Euroopan itäiset maat, eli niin sanotut Eastern flank -maat puolestaan käyttävät keskimäärin 3,3 prosenttia.
Kubiliuksen mukaan Venäjän puolustusmenot ovat lähes yhtä suuret kuin EU:n puolustusmenot yhteensä, kun ostovoima huomioidaan. EU-maiden puolustusmenot yhteensä ovat tänä vuonna noin 543 miljardia euroa, ja Venäjän puolestaan noin 458 miljardia euroa. Venäjän puolustusmenot ovat siten noin 84 prosenttia EU-maiden yhteenlasketuista puolustusmenoista, kun ostovoima huomioidaan.