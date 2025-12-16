Hyökkääjä valittaa Kupjanskissa: Koko komppaniamme hävitettiin

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video, jolla Venäjän 27. moottoroidun kivääriprikaatin sotilas valittaa miehittäjän tilannetta Kupjanskissa. Verkkouutiset on kertonut Ukrainan vastahyökkäyksestä Kupjanskissa tässä.

Diktaattori Vladimir Putin kenraaleineen oli jo ehtinyt väittää Venäjän vallanneen Kupjanskin. ”Valtauksesta” kiitettyjen yksiköiden joukossa oli juuri Harkovan rintamalohkolla sotiva 27. prikaati, joka kuuluu Moskovan sotilaspiirin alaisuuteen.

Videon englanniksi tekstitettynä on julkaissut viestipalvelu X:ssä entinen Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Heraštšenko.

Videon on julkaissut 15. joulukuuta ainakin venäjänkielinen Ne zhdi haroshie novosti (”Älä odota hyviä uutisia”) Telegram-kanava, joka myös tiesi kertoa kyseessä olevan 27. prikaatiin kuuluvan 589. moottoroidun kiväärirykmentin 43-vuotias sotilas Aleksandr Sergejevitš Vasiljev.

– En tiedä, kuinka moni meistä on vielä jäljellä. Tässä on meidän koko ryhmämme, kuvaa Vasiljev videolla itsensä lisäksi paria muuta sotilasta ja jatkaa:

– En tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta jätimme asemamme. Siellä on täysi sotku. Meitä vain tapettiin, heitettiin lihamyllyyn. Koko mukanamme tullut komppania hävitettiin. Muutama haavoittunut on jäljellä, suurin osa tapettiin.

Vasiljev kiittelee onneaan ja sanoo, että ”on aivan hullua, mitä he [ukrainalaiset] siellä tekevät”.

– Siellä on aivan valtavasti drooneja. Ruumiita lojuu kaikkialla. Komentajat ”Korshun”, ”Spartanets” ja muut huutavat meille: ”Hiton kurjat ja luopiot, liikkukaa eteenpäin, eteenpäin”. Pellot ovat täysin miinoitettuja.

Vasiljev kuvailee seuraavasti taistelukentän tapahtumia:

– Kuvitelkaa, kaikki vain juoksevat ja räjähtävät ilmaan, kiljuvat. Haavoittuneita lopetetaan. Ja ukrohoholit [venäläisten haukkumana ukrainalaisille] tulittavat kranaatinheittimillä meitä. Pökerryin ja lensin monta metriä. En edes tiedä kuinka kauas. Lyhyesti sanottuna: aivan hirveää. En ole koskaan aiemmin ollut sellaisessa helvetinloukossa.

Vasiljevin mukaan ”käytännössä kaikki tapettiin”.

– Yrittäkää käsittää tämä: kaikki tapettiin. Kahdessa päivässä ne penteleet tappoivat kaikki.

"It's a total mess here. We were just being killed, thrown into a meat grinder. Our entire company is completely wiped out. In two days, those f*ckers [Ukrainians] killed everyone." A Russian soldier from the 27th Motor Rifle Brigade described the situation near Kupiansk,… pic.twitter.com/ALAQoUTB7h — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 15, 2025