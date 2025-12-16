Vasemmistoliiton Minja Koskela vaatii velkajarrun hylkäämistä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela esittää velkajarrulainsäädännön hylkäämistä.
Eduskunta keskusteli tiistain täysistunnon toisessa käsittelyssä hallituksen esityksestä laeiksi julkisen talouden hoitamisesta ja talouspolitiikan arviointineuvostosta, jonka yhteydessä Koskela esitti lakiehdotusten hylkäämistä.
Koskelan mukaan hallituksen esitys tulisi valmistella uudestaan ilman kansallista lisäsääntelyä eli niin sanottua velkajarrua, joka on EU-sääntelyä tiukempaa ja voi Koskelan mukaan aiheuttaa myötäsyklisen talouspolitiikan riskin.
Vasemmistoliiton toinen kansanedustaja Jessi Jokelainen kannatti hylkäysesitystä, mikä merkitsee, että lakiehdotusten hyväksymisestä äänestetään perjantaina 19. joulukuuta.
Velkajarrusopimuksessa eduskuntapuolueet – vasemmistoliittoa lukuun ottamatta – sitoutuivat yhteiseen aikatauluun, jolla Suomen velkaantumista vähennetään. Puolueet tulevat sopimaan aina kahdeksan vuotta eteenpäin siitä, kuinka paljon velkaa on tarkoitus vähentää ja millä tahdilla.
Julkisen velan suhteessa bruttokansantuotteeseen pitää pienentyä vuosittain keskimäärin vähintään 0,75 prosenttiyksikköä kahdeksan vuoden tarkastelujakson aikana.
Suomen julkisen talouden velkasuhde tulee todennäköisesti pian ylittämään 90 prosentin rajan.
Suomen talous on velkaantunut yhtäjaksoisesti 17 vuotta. Tänä vuonna valtio maksaa velan koroista noin 3,2 miljardia euroa.