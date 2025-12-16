Venäjän sotilaspoliisilla (VP, Voennaja politsija) on todella huono maine miehittäjän itsensä parissa. Verkkouutiset on kertonut Ukrainan suursodan aikana, kuinka sotilaspoliisit pidättävät, ryöstävät ja tuhoavat omiaan.

Sosiaaliseen mediaan on jaettu videopuhelu, jolla sotilaspoliisi myöntää, että heitä pidetään täysin perustellusti lurjuksina. Sotilas puhuu ukrainalaisella aksentilla, mikä viittaa hänen olevan alkujaan kotoisin Itä-Ukrainasta.

Sotilas valittaa, että heitä vaaditaan olemaan lurjuksia. Komendantti vaatii sotilaspoliisejaan antamaan vähintään 15 sakkoa päivässä muille sotilaille sääntöjen rikkomisesta. Jos näin ei tee, lähetetään sotilaspoliisi pakolla palvelemaan vangeista ja muista ”ei-toivotuista” koostuvaan rynnäkköyksikköön.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen toteaa, että sakkovaatimuksessa on kyse korruptiosta.

– Sotilaspoliisi eli VP on erittäin inhottu Venäjän armeijassa sen takia, että se on taipuvainen korruptioon, vankiensa väkivaltaiseen kohteluun ja sakottamaan näennäisistä sääntörikkomuksista, kuten oikeanlaisen leiman puuttumisesta asiakirjoissa.

Venäjän sotilaspoliisien toimintaa syksyn aikana seurannut Owen arvioi, että perusteettomasta sakottamisesta valitetaan yhä enemmän.

– Venäläiset sotabloggarit raportoivat, että VP:n venäläissotilaisiin kohdistama häirintä on pahentunut koko ajan Venäjän miehittämien Donetskin ja Luhanskin alueilla.

Marraskuussa Owen kertoi, kuinka Venäjän sotilaspoliisi jakoi sakkoja ”ajoneuvon likaisista pyöristä” Ukrainan mutaisilla teillä ja lähetti sotilaita rynnäkköyksiköihin, jos sotilaspassin leima oli vinossa tai lyöty väärään kohtaan. Samalla saadaan pakkotäytettyä kovista tappioista kärsiviä rynnäkköyksiköitä.

– Olen palvellut yhteensä puolitoista vuotta. Ensin oli panssarijoukoissa, lopetin ennen liikekannallepanoa, liityin poliisin, tulin kutsuntatoimistoon ja allekirjoitin sopimuksen, hitto sentään, kertoo sotilaspoliisi videolla.

Sotilaspoliisi valittaa, että sotilaspoliisi ei pääse muihin haluamiinsa yksiköihin koska VP:ssa palvelu lyö leiman. Sotilaspoliisit lähetetään yksinomaan rynnäkköyksiköihin, jos he saavat siirron.

– Nyt etsin normaalimpaa yksikköä, joka ottaisi minut. Koska olen kysellyt ympäriinsä, ymmärrän, merijalkaväki ei ota, droonit eivät ota. Kaikki sanovat, etteivät he ota tällaista polttomerkittyä. Kysyin kahdesta krimiläisyksiköstä. No, he haluavat siellä rahaa. Kysyin jalkaväestä, he sanoivat, että eivät missään nimessä ota minua..

