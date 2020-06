VU kertoi 11.1.2020: Uusi mysteerivirus löydetty Kiinassa

Verkkouutiset kirjoitti ensimmäisen kerran koronaviruksesta – tai oikeammin COVID-19:sta (corona virus disease 2019) – 11. tammikuuta 2020.

Otsikon Uusi mysteerivirus löydetty Kiinassa alla kerrottiin Deutsche Welleä siteeraten, että keuhkokuumetta aiheuttava virus tarttuu huonosti ihmisten välillä. Tämä oli tuolloinen oletus. Keski-Kiinassa sijaitseva Wuhan mainittiin ensi kertaa. Uusi virus kerrottiin siellä diagnosoidun 41 henkilöllä, joista seitsemän oli kriittisessä tilassa.

Viikkoa myöhemmin eli 18. tammikuuta 2020 Verkkouutisissa otsikoitiin Kiinalainen mysteerivirus leviää – asiantuntija huolissaan. Brittiasiantuntijat arvioivat sairastuneita olevan jo lähemmäs 1700. Professori Neil Ferguson sanoi olevansa ”merkittävästi enemmän huolissani kuin viikko sitten”.

Wuhanin virus tuli Suomeen jo tammikuussa kiinalaisturistin mukana. Ensimmäiset epäilyt olivat kuitenkin perättömiä, jota käsitteli VU:n kolmas korona-juttu 24.1.2020.

Kiinan kovat otteet, kuten tartunnan saaneiden telkeäminen koteihinsa, nousivat tässä vaiheessa uutisiksi ja antoivat lännessäkin ymmärtää kyseessä olevan jotain poikkeuksellisesta. Wuhan oli jo tullut tutuksi sanaksi, kun Verkkouutiset otsikoi juttunsa 27. tammikuuta 2020 Kaaos Wuhanissa, sairaita pyörtyy sairaalan lattialle.

Korona oli tammikuun lopussa yleinen puheenaihe, vaikka epidemia alkoi ja rajoituksiin jouduttiin meillä vasta maaliskuussa. 31. tammikuuta 2020 Verkkouutiset kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun lausunnosta: Ei syytä viruspaniikkiin. Ministeri vakuutti Suomen varautumisen olevan aivan kunnossa.

– Viruksen leviämiseksi on tehty paljon jo ennen ensimmäistäkään tautitapausta. Ja kun ensimmäinen tautitapaus on Suomessa nyt löydetty ja havaittu, se todistaa että varautumisjärjestelmämme toimii, Krista Kiuru sanoi 31.1.2020.

Myöhempi Näin tartutat perheesi koronaan etkä tiedä koko asiasta 20. maaliskuuta 2020 on Verkkouutisten historian luetuin juttu. Se on saanut yli miljoona sivulatausta.

Alla olevassa twiitissä professori Yaneer Bar-Yam jakoi 26. tammikuuta 2020 artikkelin siitä, miten poikkeuksellisia tapahtumia kuten eksponentiaalisia epidemioita varten on niihin kohdistuvien vastaustenkin oltava äärimmäisiä.

Piece on Pandemics and Coronavirus: For extreme events the response has to be extreme. Getting ahead of exponential outbreaks requires it. And it CAN be done. @nntaleb @normonics #coronavirus #ChinaCoronaVirus #China https://t.co/xOwgvmj3FP pic.twitter.com/dhydCMZXbY

— Yaneer Bar-Yam (@yaneerbaryam) January 26, 2020