Uusi mysteerivirus löydetty Kiinassa

Yksi ihminen on kuollut ja useita sairastunut aikaisemmin tuntemattoman viruksen aiheuttaman keuhkokuumeen vuoksi Kiinassa, uutisoi Deutsche Welle.

Keski-Kiinassa sijaitsevan Wuhanin alueen terveysviranomaisten mukaan uusi virus on toistaiseksi diagnosoitu 41:llä henkilöllä, joista seitsemän on kriittisessä tilassa.

Viranomaisten mukaan virus tarttuu huonosti ihmisten välillä ja sairastuneet ovat olleet pääsääntöisesti paikallisessa kalatorilla asioineita henkilöitä. Viimeisin tartunta on saatu tiettävästi 3. tammikuuta.

Viranomaiset ovat alustavasti tunnistaneet viruksen koronavirukseksi. Vastaavat virukset aiheuttavat yleisesti monenlaisia sairauksia tavallisesta nuhakuumeesta aina vakaviin sairauksiin, kuten SARS-oireyhtymään saakka.

Maailman terveysjärjestö WHO on ilmoittanut tukevana Kiinan viranomaisia epidemian selvittelyssä. WHO:n mukaan myöskään tarvetta matkustusrajoituksille ei ole.

– Kiinan viranomaiset ovat alustavasti tunnistaneet uuden koronaviruksen Wuhanin keuhkokuumeen aiheuttajaksi. WHO jatkaa tilanteen seuraamista tarkasti ja on valmis tukemaan Kiinaa tutkimuksissa ja tapahtumaan reagoimisessa, WHO kirjoitti yhteisöpalvelu Twitterissä.

Chinese authorities have made a preliminary determination of the cause of #pneumonia in Wuhan as a novel (new) #coronavirus. @WHO continues to monitor the situation closely and is ready to support #China to investigate and respond to this outbreak. https://t.co/0zR6iZWrcm (1/7)

— World Health Organization Western Pacific (@WHOWPRO) January 9, 2020