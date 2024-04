EU-mailta vaaditaan tiukkaa vastausta vaikuttamisyrityksiin

Euroopan parlamentti pyytää EU:n poliittisilta johtajilta ja EU-mailta nopeita ja tiukkoja toimia Venäjän vaikuttamisyritysten vastustamiseksi.

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina päätöslauselman, jossa se tuomitsee jyrkästi kaikki pyrkimykset puuttua eurooppalaisiin demokraattisiin prosesseihin. Samalla se korostaa, että sekaantumistaktiikoiden on johdettava seurauksiin.

Päätöslauselman taustalla on Venäjän laajojen vaikuttamisyritysten paljastuminen.

Parlamentti kertoo olevansa järkyttynyt niistä uskottavista väitteistä, joiden mukaan joillekin mepeille on maksettu Venäjän propagandan levittämisestä ja siitä, että he tukevat Venäjän systemaattisia pyrkimyksiä luoda riippuvuuksien verkosto käyttäen eurooppalaisia puolueita.

Tekstissä parlamentti ilmaisee myös tyrmistyksensä sen jäsenten osallistumisesta venäjänmielisen Voice of Europe -tiedotuskanavan toimintaan samalla, kun Venäjä käy laitonta hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

Mepit kehottavat EU:n ja sen jäsenvaltioiden poliittista johtoa puuttumaan näihin Venäjän toimiin tarvittavan ripeästi ja päättäväisesti. Kesäkuussa pidettävien EU-vaalien vuoksi tilanteen selvittäminen nopeasti on erityisen tärkeää.

Päätöslauselmassa mainitaan useita Venäjän vaikuttamisyrityksiä eri puolilla Eurooppaa, muun muassa Bulgariassa, Saksassa ja Slovakiassa.

Parlamentti ilmaisee lisäksi huolensa siitä, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu FBI kuulusteli äskettäin parlamentin jäsentä Maximilian Krah’ta (ID / AfD, Saksa), koska hänen epäiltiin saavan rahaa Venäjän hallinnon agenteilta.

Mediatietojen mukaan Krah’n avustaja on myös pidätetty epäiltynä vakoilemisesta Kiinan lukuun. Mepit kehottavat AfD:tä ilmoittamaan viipymättä julkisesti taloudelliset suhteensa Venäjään ja julkistamaan kaikkien Venäjään kytköksissä olevista lähteistä peräisin olevien maksujen tarkoituksen ja tarkan määrän.

Parlamentti muistuttaa, että vaikka Venäjä on edelleen ulkomaisen sekaantumisen ja disinformaation päälähde EU:ssa, tällaisia kampanjoita ovat toteuttaneet myös muut maat. Se korostaa, että EU voi vastata näihin uhkiin tehokkaasti vain, jos vastaus on monialainen ja kokonaisvaltainen sekä tapahtuu pitkällä aikavälillä.

Mepit kehottavat parlamenttia vahvistamaan omaa turvallisuuskulttuuriaan esimerkiksi sisäisillä tutkinnoilla ulkomaiden sekaantumisväitteiden tutkimiseksi ja sisäisten sanktioiden täydellä toimeenpanolla. Lisäksi mepit tukevat meppien ja henkilöstön pakollisia turvallisuuskoulutuksia, turvallisuusselvityksiä ja seulontaa.

Päätöslauselmassa parlamentti kehottaa neuvostoa sisällyttämään tulevaan 14. pakotepakettiin uusia Venäjän hallinnon tukemia tiedotusvälineitä ja mediaorganisaatioita sekä henkilöitä, jotka ovat vastuussa propaganda- ja disinformaatiokampanjoista EU:ssa.

EU:n tulee meppien mukaan ottaa käyttöön pakotteita, jotka vastaavat Tšekin hallituksen asettamia pakotteita Voice of Europe -kanavaa sekä oligarkkeja Viktor Medvedtšukia ja Artjom Martševskia vastaan. He myös pitävät valitettavana, että Voice of Europe on pystynyt aloittamaan toimintansa uudelleen Kazakstanista käsin, ja kehottavat jäsenvaltioita varmistamaan, että Voice of Europe -kanavaan ei ole pääsyä EU:n jäsenmaissa.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 429-27 (48 tyhjää).

Lisäksi tänään hyväksyttiin murskaluvuin (493-11) päätöslauselma, jonka mukaan Venäjän presidentinvaalit olivat epädemokraattiset ja ne ulotettiin laittomasti Venäjän miehittämille alueille.

– Vladimir Putinin presidenttikausi on näin ollen laiton, parlamentti totesi.