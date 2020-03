Näin tartutat perheesi koronaan etkä tiedä koko asiasta

Moni luulee käsienpesun ja seremoniallisen eristäytymisen riittävän.

Soitat ystävällesi ja sovitte lounastapaamisen. Keli on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen keväinen ja valitsette paikan, jossa voitte syödä ulkona – sehän tuntuu muutenkin turvallisemmalta. Noudatatte järkeviä varotoimia. Käytätte käsidesiä, istutte sopivan etäällä muista ja vältätte kasvojenne koskettelua, vaikka etenkin se tuntuu vaikealta. Mietit sisimmässäsi, että tämä koko koronahomma voi olla vähän liioiteltu.

Olet väärässä.

Et tiedä, että lounasseuralaisesi isä tapasi kymmenen päivää sitten ystäviään ravintolassa. Siellä hän sai koronatartunnan Italiassa lomailleelta liikennekumppaniltaan. Pari päivää myöhemmin ystäväsi isä yskäisi ja peitti suunsa kädellään. Sitten hän avasi kotinsa oven ja toivotti ystäväsi sisään. Kun ystäväsi astui ovesta, hengitti hän sisään ilmassa isänsä yskäisyn jäljiltä vellovasta pilvestä 32 456 viruspartikkelia. Ne kasaantuivat hänen suunsa ja kurkkunsa pinnalle.

Teelusikallisessa koronatartunnan saaneen sylkeä voi olla puoli biljoonaa viruspartikkelia. Yskäisy tekee siitä aerosolin. Siis sumumaisen pilven pullollaan virusta. Tutkimuksen mukaan koronavirus selviää tuntikausia ilmassa ja jopa vuorokausia erilaisilla pinnoilla.

Istutte vastakkain. Virus on lisääntynyt hurjaa vauhtia ystäväsi kehossa viimeiset pari päivää. Hän tuntee olonsa yhä terveeksi, mutta aina kun ystäväsi puhuu, leviää hänen suustaan uloshengityksen mukana mikroskooppisia pisaroita virusta pursuavaa limaa. Se leijailee pöydälle, lautasellesi ja salaattisi päälle ja kiinnittyy sormiisi. Vedät sitä nenääsi ja kurkkuusi. Pieni osa hiukkasista päätyy myös keuhkoihisi. Siinä vaiheessa kun nousette pöydästä, on kehossasi 43 654 viruspartikkelia. Päätätte unohtaa säännöt ja kättelette hyvästiksi. Sen jälkeen luku on 312 405.

Heikko kohta

Koronavirusepidemiaa pyritään ympäri maailmaa hillitsemään varsin kovilla eristystoimilla. Ihmisten liikkumista rajoitetaan ja sosiaaliset kontaktit kehotetaan vähentämään minimiin. Tähän suuntaan on menty tällä viikolla Suomessakin. Tosin viranomaisten ja valtaapitävien kehotusten noudattamisessa on ollut toivomisen varaa. Ihmiset ovat virranneet paikoin sankoin joukoin niin baareihin kuin kauppoihinkin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vetosi perjantaina koronavirusta vähätteleviin, ja kehotti ihmisiä ottamaan järjen käteen. Presidentin mukaan kovat päätökset eivät pysäytä tautia, jos emme toimi niiden mukaan.

Viruspartikkelit asettuvat keuhkojesi pehmeälle ja kostealle pinnalle. Ne ovat pyöreitä ja häviävän pieniä. Paljon pienempiä kuin keuhkojen sisäpinnan solut, joihin ne nyt törmäävät. Evoluutio on varustanut solusi torjumaan hyökkääjän. Niillä on kuitenkin heikko kohta.

Uuden koronaviruksen uskotaan käyttävän angiotensiinikonvertaasi 2- eli ACE2-reseptoria väylänä soluun. Se toimii viruksen ”ankkurina”. Viruksen pinnan piikkiproteiini vastaa muodoltaan reseptoria ja kiinnittyy siihen kuin tarra. Pian solu on läpäisty, kaapattu ja valjastettu tuottamaan rakennusaineita lukemattomiin viruksen kopioihin. Prosessi toistuu ja laajenee. Uusia viruspartikkeleita leviää ympäri kehoa.

Et huomaa tätä lainkaan. Olet lähinnä tylsistynyt. Kunnon kansalaisena pysyttelet kotona ja harjoitat sosiaalista eristäytymistä. Kahden sohvapäivän jälkeen Netflixistä ei kuitenkaan tunnu enää löytyvän mitään. Tulet siihen tulokseen, ettei mielenterveytesi kestä enää neljän seinän sisällä olemista. Soitat kuusikymppiselle äidillesi ja pyydät häntä kävelylle. Varmistat, ettei hän tunne oloaan flunssaiseksi. Tapaatte, juttelette, nauratte ja halaatte lopuksi. Äitisi ei tiedä, että aivastit hansikkaaseesi kahdesti juuri ennen kuin tapasitte. Kun halaatte, jätät häviävän pienen tahran hänen takkinsa hihaan. Se sisältää 893 405 viruspartikkelia. Kotona äitisi riisuu takkinsa ja koskettaa hihaa. Sen jälkeen hän hieraisee ulkoilun jälkeen vuotavaa nenäänsä ja siirtää kasvoilleen 9 404 viruspartikkelia. Sitten hän menee kylpyhuoneeseen. Kädethän pitää pestä heti kotiin tullessa. Et tiedä sitä vielä, mutta viikon päästä äidilläsi on korkea kuume ja vaikeuksia hengittää. Hänet viedään ambulanssilla Helsingin Yliopistolliseen Keskussairaalan.

Yskä ei lopu

Tällä viikolla julkaistun australialaistutkimuksen mukaan keho taistelee koronavirusta vastaa samalla tavalla kuin tavallista kausi-influenssaa. Tutkimuksessa seurattiin kohtalaisista oireista kärsineen Kiinasta Australiaan lentäneen 47-vuotiaan naisen tapausta. Perusterve potilas kärsi uupumuksesta, kurkkukivusta, yskästä, hengenahdistuksesta ja kuumeesta. Hän parani kahdessa viikossa. Ainoana hoitona käytettiin nesteytystä ja lisähappea. Koronavirustapauksista suuri osa on nykytiedon valossa lieviä tai jopa oireettomia. Se vaikeuttaa viruksen havaitsemista ja voi lisätä sen leviämistä. Osa kuitenkin sairastuu vakavasti ja saa hengenvaarallisen keuhkokuumeen.

Olet ylpeä itsestäsi. On kulunut kaksi päivää, etkä ole poistunut kotoasi sen jälkeen, kun kävit kävelyllä äitisi kanssa. Nyt lounas ei kuitenkaan maistu ja tunnet olosi kurjaksi. Valvoit ehkä liian myöhään. Menet pitkäksesi sohvalle ja nukahdat. Kun heräät, on olosi selvästi huonompi. Päätä särkee, hengittäminen tuntuu työläältä eikä kuiva yskä ota laantuakseen – tältäkö se tuntuu? Et löydä kuumemittaria, mutta tiedät, että lämpöä on, ja kunnolla. Juot vettä ja menet takaisin sänkyyn. Hoet itsellesi, että kyse voi olla tavallisesta flunssastakin. Ja vaikka kyse olisikin siitä, mitä pelkäät, olet nuori ja terve.

Suurin riski vakavasta koronainfektiosta tai kuolemasta on iäkkäillä ja muuten sairailla. Tuoreen amerikkalaistutkimuksen perusteella tauti on kuitenkin hieman yllättäen kaatanut runsaasti työikäisiäkin sairaalakuntoon. Tutkimuksessa seurattiin liki 2 500 ensimmäistä Yhdysvalloissa todettua tapausta. Sairaalahoitoon päätyi 508 potilasta. Heistä liki 40 prosenttia oli 20-54-vuotiaita. Tehohoitoon joutuneista 121 potilaasta lähes puolet oli alle 65-vuotiaita. Peräti viidennes sairaalahoitoa vaatineista vakavista tapauksista ja 12 prosenttia tehohoitoon joutuneista oli 20-44-vuotiaita.

Neljä päivää myöhemmin tilaat taksin sairaalaan. Kuume ei ole laskenut ja lihaskivut ovat sietämättömät. Yskä on niin kova, että selkään sattuu. Hengittäminen käy yhä vaikeammaksi. Maksat kyydin lähimaksulla, kompuroit ulos ja jätät yli 400 miljoonaa viruspartikkelia auton pinnoille ja toisen mokoman aerosolina ilmaan. Päivystyksessä saat koronavirustestin ja sinut ohjataan nopeasti eristysosastolle. Tuloksesi on positiivinen ja kärsit keuhkokuvien perusteella pahasta keuhkokuumeesta ja äkillisestä hengitysvaikeusoireyhtymästä eli ARDS:stä. Kaikki tavalliset vuodepaikat ovat jo täynnä koronapotilaita. Pääset sänkyyn ahtaaseen huoneeseen viiden muun kanssa. Saat nesteitä ja viruslääkettä.

Triage

Vakavat koronatapaukset ovat tutkimuksien perusteella verrattain harvinaisia suhteessa tartuntojen kokonaismäärään. Pääsy asianmukaiseen tehohoitoon on kuitenkin olennaista selviytymiselle. Tämä on havaittu kivuliaasti Italiassa. Siellä viruksen pahiten runtelemilla alueilla on jouduttu turvautumaan triageen eli hoidon kiireellisyyden tarpeen arviointiin. Sen perusteella valitaan, kenet hoidetaan ensin. Pahimmillaan italialaissairaaloissa on jouduttu unohtamaan potilaiden hoitaminen saapumisjärjestyksessä, ja hoitohenkilökuntaa on kehotettu priorisoimaan nuorten potilaiden hoitoa. Vanhempia potilaita on siis käytännössä jouduttu jättämään vaille hoitoa, kun hengityskoneita ei ole riittänyt.

Seuraavana päivänä kuntosi heikkenee. Oksennat ja hallusinoit. Sykkeesi hidastuu 50 lyöntiin minuutissa. Potilas menehtyy viereisessä huoneessa ja saat hänen hengityskoneensa. Tästä huolimatta kehosi ajautuu äärimmäiseen ja vaaralliseen tulehdusvasteeseen, niin kutsuttuun sytokiinimyrskyyn. Elintesi toiminta alkaa häiriintyä. Tällä hetkellä mahdollisuutesi selvitä ovat 50 prosentin luokkaa. Sinut kiinnitetään ECMO-sydänkeuhkokoneeseen, joka hapettaa verta kehon ulkopuolelta. Sekään ei riitä ja lopulta sydämesi pysähtyy. Sinusta tulee Suomen koronakuolema numero 321, eräs harvoista sairauteen menehtyvistä nuorista aikuisista.

THL:n tämänhetkisten arvioiden mukaan Suomessa edessä on nykyisillä rajoitustoimilla 188 päivää kestävä epidemia, jossa 42 prosentin väestöstä arvioidaan sairastuvan. Valtioneuvoston poikkeustilapäätöksen yhteydessä alkuviikosta julkaistun muistion luvuissa ”parhaassa tapauksessa” vain 20 prosentin suomalaisista todetaan sairastuvan ja 540 ihmisen kuolevan. Pahimmassa skenaariossa puhutaan 60 prosentin sairastumisesta ja 3 240 kuolemasta.

Juttu mukailee New York Magazinen ”erään koronatartunnan tarinaa”. Siinä avataan varoittavasti, kuinka tauti todellisuudessa tarttuu, ja miten moni meistä suhtautuu siihen todellisuudessa täysin väärin.