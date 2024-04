Brittiasiantuntija VU:lle: Venäjä saattaisi ryhtyä terrori-iskuihin Suomessa

Venäjän tiedustelun värväämiä toimijoita on paljastunut ja jäänyt kiinni kuluvan viikon aikana sekä Saksassa että Puolassa. Saksassa pidätettiin Saksan ja Venäjän kaksoiskansalaiset Dieter S. ja Alexander J, jotka keräsivät tietoja tehdäkseen tuhopolton tai räjähdeiskun Saksan ja Yhdysvaltojen asevoimien käyttämään tukikohtaan.

Freelancerien yksittäisiltä vaikuttavia suunnitelmia vakavampaa on kuitenkin se, mihin ne tähtäävät.

– Kirjoitin tutkimusraportin Ruotsin puolustustutkimuslaitokselle noin neljä vuotta sitten ja listasin siinä potentiaalisia uhkia, joita Venäjä voisi ryhtyä toteuttamaan. Yksi niistä oli jo silloin freelancerien käyttäminen sabotaaseissa, Chatham Housen vanhempi tutkija, Venäjä-asiantuntija Keir Giles sanoo Verkkouutisille.

– Näitä mainittuja menetelmiä olivat esimerkiksi GPS-signaalin alueellinen häirintä, jota on nähty nyt Itämerellä ja Pohjois-Norjassa. Kriisitilanteessa sen tarkoituksena voi olla Naton itään suuntaavien maavoimien häirintä.

Monet muutkin tutkimusraportissa luetellut Venäjän menetelmät ovat tulleet tutuiksi sen jälkeen kun raportti julkaistiin vuonna 2020, mutta erityisesti joukkojen ja kaluston liikkeiden häirintä on nyt kiinnostavaa. Ei siksi, että suursota olisi nyt ovella vaan siksi, että Venäjä pyrkii häiritsemään merkityksellisiä kuljetusreittejä jo nyt.

Suuri osa Ukrainaan suuntautuvasta sotilasavusta kuljetetaan ensin Saksan Wiesbadenissa sijaitsevaan kansainväliseen lajittelukeskukseen, josta kevyemmät aputarvikkeet kuten ilmatorjuntaohjukset lennätetään Rzeszowin lentokentälle ja sieltä vielä maateitse noin sadan kilometrin matkan Ukrainan länsirajalle. Toinen tapa on laivata aseapu ensin Pohjois-Puolassa sijaitsevaan satamakaupunki Gdanskiin ja sieltä kaakkois-Puolassa sijaitsevalle Puolan ja Ukrainan maarajalle. Vielä viime syksynä arviolta 80 prosenttia Ukrainalle suunnatusta kansainvälisestä aseavusta matkasi sinne Puolan kautta.

Rzeszowin lentokenttää käyttää myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi silloin, kun hänen on tarpeen lentää ulkomaille matkustaessaan. Aiemmin huhtikuussa Puola pidätti Pawel K -nimisen miehen, joka hankki Venäjän tiedustelun laskuun tietoja Rzeszowin kentän turvajärjestelyistä. Viranomaisten mukaan perimmäisen tavoitteena on ollut salamurhata presidentti Zelenskyi.

Puolassa on YK:n mukaan noin miljoona Ukrainasta paennutta ihmistä. Varsinkin ensimmäisinä kuukausina Venäjän aloitettua hyökkäyksen Ukrainaan tilanne oli kaoottinen. Huippupäivänä Puolaan saapui Ukrainasta joidenkin lähteiden mukaan jopa 142 000 ihmistä. Siihen joukkoon mahtuu ihmisiä monenlaista toivoa ja epätoivoa.

Keväällä 2023 kävi ilmi, millaista, kun Puolan tiedustelu pidätti ja vangitsi 16 ihmistä epäiltynä vakoilusta ja sabotaasi-iskujen suunnittelusta Venäjän laskuun. Heistä kaksitoista oli kotoisin Venäjän valtaamilta alueilta Itä-Ukrainasta, kolme Valko-Venäjältä ja vain yksi oli Venäjän kansalainen.

Raidesabotaasia Puolassa

Osalle näistä ihmisistä maksettiin siitä, että he levittivät Naton, Yhdysvaltojen ja Ukrainan vastaisia julisteita. Mutta osan puuhat olivat vakavampia, kertoi Washington Post myöhemmin. Toiminta oli järjestelty klassisten vakoiluun ja sabotaasiin tarkoitettujen solujen tavoin.

Ringin tarinan loppu alkoi siitä, kun joku havaitsi kameran linssin pensaikossa Rzeszowin lentokentän ja Ukrainan rajalle välille jäävällä raideliikenneosuudella. Tieto kulki Puolan tiedusteluun, joka sai selville, että Puolassa toimi Venäjän tiedustelun vakoilu- ja sabotaasirinki. Sen jäljiltä löytyi pusikosta toinenkin kamera. Ne oli asetettu kuvaamaan Jaroslawin ja Przemylin kaupunkien lähelle. Tässä vaiheessa Puolan tiedustelu totesi, etteivät he voi jatkaa kuten olivat suunnitelleet eli ryhmää tarkkaillen, sillä heille selvisi, että sabotaasiryhmä aikoi suistaa ammuskuljetuksia raiteilta.

Muutamia kuukausia myöhemmin Puolan raideliikenne nousi taas tapetille. Marraskuun puolivälissä Puolan luoteisimmassa kulmassa sijaitsevan Länsi-Pommerin junaliikenne jumiutui, kun pahantahtoiset hakkerit lähettivät junille hätäpysäytyssignaaleja.

Murtautumalla VHF-pohjaiseen junaliikenteen radioyhteysverkkoon hakkerit saivat pysäytettyä noin 20 junaa. Britannian yleisradioyhtiö BBC tiesi kertoa, että pahantekijät lähettivät tähän VHF-pohjaiseen verkkoon myös Venäjän kansallishymniä ja presidentti Vladimir Putinin puhetta. Puolan tiedustelu ryhtyi tutkimaan tapausta sabotaasina.

Malmijunan tapaus

Raideliikenteen sabotointi on tuttua myös Venäjällä. Ukrainan värväämät ihmiset, mutta myös epätoivoiset teinit, ovat aiheuttaneet kymmenittäin tuhotyötä Venäjän rautateille. Helmikuun 2022 ja tammikuun 2024 välillä Venäjänä sisäministeriö laski yhteensä 184 rautateihin kohdistunutta sabotaasia.

Myös Ruotsin Kiirunan ja Norjan Narvikin välillä kulkevalla malmiradalla on keikahtanut vaunuja hämmästyttävän usein. Rata jouduttiin sulkemaan helmikuussa onnettomuuden vuoksi vain joitakin päiviä sen jälkeen, kun se oli avattu oltuaan suljettuna kaksi kuukaudetta edellisen, joulukuussa tapahtuneen vastaavan onnettomuuden jäljiltä.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo ilmoitti helmikuun lopussa tutkivansa sabotaasin mahdollisuutta.

Entä Suomi?

Venäjä jatkaa Eurooppaan kohdistuvaa vihamielistä huomiota. Siinä on ollut suvantovaihe, kun Venäjän huomio on ollut pääsääntöisesti hyökkäyksessä Ukrainaan. Nyt suvanto on päättymässä. Tämä johtuu joko siitä, että Venäjä on saanut karkotusten hajottamat verkostonsa koottua uudelleen tai siitä, että sota Ukrainassa menee riittävän hyvin, ja Venäjältä liikenee enemmän huomiota Euroopan-operaatioille.

Kaasuputki Baltic Connector hajosi viime syksynä Suomen talousvyöhykkeellä, kun Kiinaan rekisteröity alus NewNew Polarbear raahasi ankkuriaan pitkin Suomenlahden pohjaa. Tekoa tutkiva keskusrikospoliisi ei ole julkisesti esittänyt arvioita teon tahallisuudesta ja Venäjän osuudesta siihen.

– Suomessa voisivat tulla kyseeseen “terrori-iskut” Natoon ja Yhdysvaltoihin liittyviä yksilöitä, majoitusta tai muita kiinteistöjä vastaan, sanoo Chatham Housen vanhempi tutkija Keir Giles.

Giles on huolissaan siitä, että Venäjä saattaa ryhtyä mobilisoimaan Euroopassa oleskelevien terroristiryhmien ja -järjestöjen jäseniä. Se on yksi säännönmukainen toimintatapa, jota Neuvostoliitto hyödynsi kylmän sodan aikana.

– Näillä “terrori-iskuilla” voitaisiin pyrkiä osoittamaan Suomelle, miten Natoon liittymisestä olisi Suomelle sittenkin enemmän haittaa kuin hyötyä. Näin pyrittäisiin vähentämään Naton kannatusta suomalaisten kesken, hän sanoo.

– Sitten on tietysti vielä tavanomainen, kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva sabotaasi.

