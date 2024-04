Valtapeli leimahti Kremlissä: Varautuuko Vladimir Putin petokseen?

Venäjän apulaispuolustusministeri Timur Ivanov otettiin tällä viikolla epäiltynä kiinni lahjuksen vastaanottamisesta. Pidätyksen yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu tarkkoja tietoja.

Turvallisuusasiantuntija ja Viron ulkomaantiedustelun entinen johtaja Rainer Saks arvioi Postimees -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan, että korruptio ei ole välttämättä Ivanovin pidätyksen todellinen syy.

Venäjällä hänen mukaansa leviää turvallisuuspalvelu FSB:stä vuotaneita huhuja, että Ivanovia epäillään oikeasti maanpetoksesta. Joissakin arvioissa on lisäksi esitetty, että todellinen syy pidätykseen on Kremlin eliitin sisäinen taistelu vallan ja rahavirtojen uudelleen jakamisesta.

Timur Ivanovin on kerrottu kuuluvan puolustusministeri Sergei Shoigun lähipiiriin ja luotettuihin. Shoigun aseman heikkenemisestä ja mahdollisesta syrjäyttämisestä on huhuiltu jo kauan. Toistaiseksi hän on pysynyt virassaaan.

Ivanovin pidätys voidaan Saksin mukaan nähdä FSB:n yrityksenä parantaa valta-asemaa suhteessa armeijaan. Virolaisasiantuntija pitää kuitenkin epätodennäköisenä sitä, että Vladimir Putin yrittää päästä eroon puolustusministeri Shoigusta tai Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimovista. Tämä olisi tehty Saksin mukaan jo maaliskuun presidentinvaalien jälkeen.

Putin kokee Saksin mukaan yhä tarvitsevansa puolustusministeri Shoigua.

– Asenne voi muuttua, jos johtaja luulee, että hänet on petetty tai aiotaan pettää.

Apulaispuolustusministeri Ivanovin pidätys voikin Saksin mukaan kieliä siitä, että Putin varautuu petokseen. Pidätys voi olla varoittava esimerkki niille, jotka haikailevat Putinin syrjäyttämistä.

– On mahdollista, että Putin yrittää vakuuttaa itsensä jotain tällaista vastaan, Saks kirjoittaa.

Ivanov tunnetaan myös häkellyttävää ökyelämää viettäneenä miehenä. Paljastuksia siitä on tehnyt poliittisessa vankeudessa kuolleen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tiimi.

Saks pitää mahdollisena myös sitä, että Ivanov on saattanut rikkoa liian näkyvästi Kremlin varastelevan eliitin säännöstöä, joten hänet päätettiin pidättää varoituksena muille.

– Venäjän presidentti on myös reagoinut tunteellisesti ylellisten viihdytysten järjestämiseen sodan aikana.

Kremlin mahdollinen valtataistelu voi Saksin mukaan ajaa Putinin hankalaan tilanteeseen.

– Putinin kannalta vaarallisin skenaario laukeaa, jos valtion virkamiehillä on sellainen käsitys, että vallan uudelleenjako on alkanut, mutta kukaan ei ei ymmärrä, kuka tässä pelissä on kuka. Tällainen tilanne tekee valtion rakenteet passiivisiksi ja apaattisiksi, joka on varmasti vaarallista sotatilassa.

LUE MYÖS:

Ministerin skandaali paljasti Kremlin eliitin salatun ökyelämän