Kaaos Wuhanissa, sairaita pyörtyy sairaalan lattialle

Lääkäriin pääsyn kerrotaan olevan lähes mahdotonta koronavirustartuntojen suuren määrän vuoksi.

Wuhanin suurkaupungin terveydenhoitojärjestelmä on ajautunut yhä kaoottisempaan tilaan koronavirustartuntojen nopean kasvun vuoksi.

CBS Newsin haastatteleman asukkaan mukaan lääkärille pääsy on jo lähes mahdotonta. Hän kertoo jonottaneensa yön yli ja nähneensä potilaiden ”putoilevan maahan yksi toisensa jälkeen.” Mies toteaa CBS:lle saaneensa koronavirustartunnan äidiltään.

CNA-kanavan mukaan suoja-asuihin pukeutuneet ensihoitajat ovat noutaneet monia kaduille tuupertuneita, tosin tapausten yhteyttä koronavirukseen ei ole vahvistettu. Tilanteista kuvatut videot ovat levinneet nopeasti Kiinassa suositussa Weibo-palvelussa.

Myös kommunistipuolueen People’s Daily -lehti on myöntänyt sairaaloiden olevan täpötäysiä. Viranomaisten kerrotaan tukkineen karanteenialueelta johtavia maanteitä maavalleilla ja muilla esteillä.

Wuhaniin hälytetyt apuvoimat saivat maanantaina uuden sairaalarakennuksen valmiiksi vain 16 tunnin rakennustöiden jälkeen. Global Times -lehden mukaan sairaalan hallinto siirretään sunnuntaina Kiinan kansanarmeijalle.

Kiinan pääministeri Li Keqiang saapui maanantaina Wuhaniin valvomaan toimenpiteitä, joilla taudin leviämistä pyritään hillitsemään. Tartuntoja on vahvistettu tällä hetkellä noin 3000 kappaletta. Uuteen koronavirukseen on menehtynyt ainakin 81 ihmistä.

Tilanne on johtanut yhteenottoihin myös hätätilaan julistetussa Hongkongissa, jossa mielenosoittajat sytyttivät tuleen karanteenikeskukseksi tiettävästi suunnitellun rakennuksen.

#WuhanPneumonia, virus already secondary mutation, outbreaking without any symptoms and spreading very fast

A #Wuhan citizen outbreaking dead in the street, and now #CCP controling all of real datas from #Wuhan very tighten up, target to suppression panic of mass@SolomonYue pic.twitter.com/UCM8r3vdLG — Ms.F🌺🐹🆘️❤🎈🎁😷🖐🏻☝🏻 (@IamMsFF) January 27, 2020

They don't have enough people to control it and this is how to stop the traffic.#Wuhan#Corona pic.twitter.com/FPgOVQwWrv — 王旺 (@234v244) January 27, 2020

Huge public hygiene crisis seems to have erupted in #Wuhan. This video clip was once posted on Weibo but now deleted. The lady in the clip says dead bodies were left at hospital aisles untreated whereas doctors are taking care of other patients alongside them. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/8ARaEHDbXC — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) January 24, 2020

Videos circulating on WeChat and Weibo of people in #Wuhan shouting "Wuhan, add oil" out their windows and singing the Chinese national anthem together. A message going around asking ppl to do it together starting at 8pm. pic.twitter.com/U0xSINd5nW — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) January 27, 2020

1st building of #Wuhan's special novel #Coronavirus hospital, Huoshenshan Hospital, completed construction on Monday, in 16 hours. It is expected to be transferred to the military for management on February 2. Another Leishenshan Hospital is also under construction. pic.twitter.com/fYcpqRH8S3 — Global Times (@globaltimesnews) January 27, 2020