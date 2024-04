Päivitetty F-35 on taistelukykyinen vasta ensi vuonna

Kuluvana vuonna toimitettavia ensimmäisiä Technology Refresh 3 -päivitettyjä F-35-hävittäjiä voidaan käyttää aluksi vain koulutukseen. Ne eivät ole taisteluvalmiita ennen ensi vuotta, ilmoitti Lockheed Martin osavuosikatsaustaan koskevassa puhelinkokouksessa tiistaina 23. huhtikuuta.

Lockheedin toimitusjohtaja Jim Taiclet kertoi sijoittajille, että yhtiö täysin keskittynyt saamaan TR-3-päivityksen toimimaan niin ohjelmiston kuin laitteidenkin osalta. Muun muassa paremmat ohjaamonäytöt ja tietokoneen muistin sisältävä päivitys on ottanut edistysaskelia viime kuukausina. TR-3 on ensi askel suuremmasta Block 4 -päivityksestä, joka Suomenkin tilaamissa koneissa on määrä olla.

Päivitys on jo vuoden myöhässä eikä todennäköisesti valmistu ennen kuluvan vuoden loppupuolta. F-35-hävittäjiä valmistuu yhä Lockheed Martinin tuotantolinjalta, mutta Yhdysvaltain puolustusministeriö lakkasi viime kesänä ottamasta päivittämättömiä koneita vastaan.

TR-3-päivitystä ovat viivyttäneet ohjelmisto-ongelmat sekä vaikeudet integroida sitä uusiin laitteisiin. Pentagonin F-35-ohjelmaviraston (F-35 Joint Program Office) johtaja, kenraaliluutnantti Michael Schmidtin joulukuisen ilmoituksen mukaan joidenkin tärkeiden komponenttien tuotanto on myös ollut hitaampaa kuin odotettiin.

Lockheed Martinin ja F-35-ohjelman paineet kasautuvat, kun Yhdysvaltojen kongressin jäsenet ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään viivytyksiin. TR-3-ongelma oli myös yksi tekijä, kun Yhdysvaltain ilmavoimat päätti pienentää ensi vuoden F-35-hankintaansa 48 koneesta 42:een.

Merkittävä määrä valmistuneita koneita on jo varastoituna Lockheed Martinilla odottamassa päivitystä ja toimitusta. Viime marraskuussa F-35-ohjelmavirasto ilmoitti harkitsevansa TR-3-ohjelmiston väliversion lataamista koneeseen toimitusten nopeuttamiseksi.

Typistetystä väliversiosta puuttuisi aluksi joitain taistelukykyjä. Ensimmäinen realistinen mahdollisuus näiden koneiden toimittamiseksi olisi ensi heinäkuussa, joidenkin arvioiden mukaan kuitenkin todennäköisemmin elo-syyskuussa.

Taicletin mukaan typistetyn ohjelmistoversion koelennot ovat parhaillaan käynnissä. Yhtiön mukaan se sisältäisi 95 prosenttia TR-3:n kyvyistä. Lockheed Martinin tuotantolinjalta valmistuu kuluvana vuonna 75–110 F-35-hävittäjää tänä vuonna, mikä on paljon, mutta kaukana normaalista, noin 150 koneen vuosituotannosta.