Jätti-ilmiön 12 uutta elämänohjetta ovat tässä

Psykologi Jordan Petersonin uutuusteos on edellistä vakavampi.

Maailmaa ravistellut yhteiskuntakeskustelija psykologian professori Jordan Peterson on julkaissut uuden kirjansa Beyond Order: 12 More Rules For Life. Se jatkaa suurmenestykseksi tullutta, WSOY:n Suomessa julkaisemaa 12 elämänohjetta. Käsikirja kaaosta vastaan -teosta.

Ihmisten henkilökohtaisen vastuun ja itsekurin puolesta ja cancel-kulttuuria vastaan puhuva Jordan Peterson on kirjojensa ilmestymisen välissä ollut vakavasti sairaana. Se näkyy myös uuden teoksen ohjeissa, joissa ei enää ole leikitteleviä taputa kissaa kadulla -tyyppisiä kevennyksiä.

Uutuusteoksen 12 elämänohjetta ovat vapaasti suomennettuna seuraavat:

Elämänohje I: Älä halveksi kevyesti sosiaalisia instituutioita tai luovuuden saavutuksia

Elämänohje II: Kuvittele kuka voisit olla, ja tähtää yksituumaisesti siihen

Elämänohje III: Älä piilota ei-toivottuja asioita sumuun

Elämänohje IV: Huomaa, että mahdollisuus piilee siellä, missä vastuusta on luovuttu

Elämänohje V: Älä tee sitä, mitä vihaat

Elämänohje VI: Hylkää ideologia

Elämänohje VII: Tee työtä niin lujasti kuin pystyt ainakin yhden asian hyväksi ja katso mitä tapahtuu

Elämänohje VIII: Yritä tehdä yhdestä huoneesta kotonasi niin kaunis kuin mahdollista

Elämänohje IX: Jos vanhat muistot yhä järkyttävät sinua, kirjoita ne ylös huolellisesti ja täydellisesti

Elämänohje X: Suunnittele ja työskentele ahkerasti ylläpitääksesi romanssin suhteessasi

Elämänohje XI: Älä anna itsesi tulla vihaiseksi, vilpilliseksi tai ylimieliseksi

Elämänohje XII: Ole kiitollinen huolimatta kärsimyksistäsi

Somevaikuttajan aiemman kirjan 12 elämänohjetta olivat:

1. Seiso suorana hartiat taakse vedettyinä.

2. Kohtele itseäsi kuin jotakuta, jonka auttamisesta olet vastuussa.

3. Ystävysty ihmisten kanssa, jotka haluavat sinulle parasta.

4. Vertaa itseäsi siihen mitä olit eilen, ei siihen, mitä joku muu on tänään.

5. Älä anna lastesi tehdä mitään, mikä saa sinut olemaan pitämättä heistä.

6. Laita talosi täyteen kuntoon ennen kuin arvostelet maailmaa.

7. Tavoittele merkityksellistä (ei sitä mikä on tarkoituksenmukaista).

8. Kerro totuus – tai vähintään: älä valehtele.

9. Oleta, että kuuntelemasi henkilö saattaa tietää jotain, jota sinä et tiedä.

10. Ole täsmällinen puheessasi.

11. Älä häiritse lapsia kun he skeittaavat.

12. Taputa kissaa kun kohtaat kissan kadulla.

LUE MYÖS:

Netin superilmiö tekee paluun: Nämä ovat hänen uusia elämänohjeitaan (VU 24.1.2021)

Jordan Peterson puhui yllätysteemasta Helsingissä (VU 4.11.2018)

Abandon Ideology: an excerpt from Beyond Order, released March 3 https://t.co/5OrYMEvhnz — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) March 13, 2021

Is female-typical antisocial behavior scaleable in the social media environment? https://t.co/VZOlnQLJ9r — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) March 19, 2021