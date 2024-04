Ben Zyskowicz: SDP:lta voisi odottaa enemmän

Eduskunnassa käytiin välikysymyskeskustelu sairaaloiden alasajosta. Debatissa kokoomuksen Ben Zyskowiczilla oli yhteinen viesti koko oppositiolle.

– Kertokaa ensin oma kertokaa ensin oma yhdeksän miljardin euron sopeuttaminen tai edes kuuden miljardin euron sopeuttaminen tai edes kolmen miljardin euron sopeuttamisenne, niin arvostelunne hallituksen säästöpäätöksistä olisi uskottavampi, Ben Zyskowicz pyysi.

– Toiseksi: sosiaalidemokraatit ja puheenjohtaja (Antti) Lindtman, te osaatte moittia ministeri (Kaisa) Juusoa, mutta ette osaa kertoa omaa vaihtoehtoanne hallituksen politiikalle.

Zyskowiczin mukaan Lindtman johtaa 125 vuotta vanhaa puoluetta, jolla on takanaan hyvin ansiokas historia Suomen asioiden hoitamisessa.

– Ajattelen, että teidän johtamaltanne puolueelta voisi odottaa enemmän.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman totesi vastauksessaan, että ”hallitus ei halua keskustella niistä päätöksistä, joilla te tosiasiassa olette romuttamassa suomalaista perusterveydenhuoltoa”.

– Te olette unohtaneet hoitaa!] Ovatko Suomessa koskaan ne, jotka ihmisten hengestä ovat vastuussa, lääkärit, todenneet, että joutuu kysymään, onko Suomessa kohta enää julkisia perusterveydenhuollon palveluita? Ja tämä yhdistelmä, jossa te puratte käytännössä hoitotakuun ja laitatte lisää rahaa yksityiselle, on täyskäännös siihen, mitä Suomessa on nähty, Antti Lindtman sanoi. (jatkuu kuvan jälkeen)

Antti Lindtman totesi kertaavansa heidän vaihtoehtonsa vielä kerran.

– Aikaistakaa hyvinvointialueiden jälkikäteistarkastus, Lindtman aloitti.

– Paljonko se maksaa?, Ben Zyskowicz kysyi väliin.

— Pidentäkää, aikaistakaa, netto on nolla. Pidentäkää alijäämän kattamista, siirtäkää ne rahat, jotka laitatte yksityisen terveydenhuollon tukemiseen, hyvinvointialueille, siirtäkää matkakulukorvaukset hyvinvointialueille, puuttukaa vuokralääkäreiden rahastukseen. Vaihtoehtoja on. Vaihtoehtoja on, kysymys on arvovalinnoista. Nyt te romutatte julkisen terveydenhuollon ja siirrätte rahat yksityiselle. Tämä on väärä arvovalinta, Antti Lindtman katsoi.

Pääministeri ja kokoomusjohtaja Petteri Orpo totesi opposition arvostelleen hallitusta ”kaikesta mahdollisesta nykytilanteessa ja myös väittänyt, että me haluamme ajaa alas suomalaisten tärkeimmät palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut”.

– Sehän nyt ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Niin minusta vastauksen alkuun on kohtuullista sanoa, että (Sanna) Marinin hallitus jätti meille kaksi jättimäistä haastetta. Ensinnäkin Suomi oli viime vuonna, 2023, kun te päätitte työnne, Euroopan nopeimmin velkaantuva maa, Petteri Orpo sanoi.

– Meillä on valtava julkinen velka, ja samaan aikaan te jätitte meille keskeneräisen sote-mallin, jonka kustannukset karkaavat käsistä. Näitä kahta valtavaa ongelmaa me ratkomme samaan aikaan, ja se ei ole helppoa. Se ei todellakaan ole helppoa, mutta meillä on vastuu: jos me emme korjaa taloutta, niin me emme pysty huolehtimaan tulevaisuudessa ihmisten peruspalveluista.

Orpo halusi sanoa, että ministeri Kaisa Juuso suhtautuu erittäin vakavasti työhönsä.

– Hän on ollut mukana keskusteluissa ja neuvotteluissa, hän on tuonut esiin voimakkaasti sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmaa. Minusta pitäisi pystyä argumentoimaan asiaperusteisesti, ei henkilöön menevästi. Siihen tässä salissa ja meidän kaikkien keskustelussamme pitäisi pystyä.

Pääministerin mukaan ”se keskeinen osa tätä sairaalaverkkoratkaisua, josta te siis kysyitte, on se, että jokaisella hyvinvointialueella säilyy keskussairaala tai yliopistollinen sairaala”.