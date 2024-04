Alexander Stubb: Venäjän kovenevaan retoriikkaan pitää varautua

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi tiistaina Tukholmassa suomalaismedialle pitämässään tiedotustilaisuudessa venäläislehti Izvestijan maanantaina uutisoimaa väitettä, jonka mukaan Karjalaan on muodostettu uusi itsenäinen ballistisilla Iskander-M-ohjusjärjestelmillä varustettu prikaati.

– Sanottakoon lyhyen kaavan mukaan, että tilanne on hallinnassa. Tiedämme mitä on, missä on ja milloin on. Meille suomalaisille tässä tilanteessa ei ole mitään syytä huoleen. Pitää varautua kaikessa rauhassa vähän kovenevaan retoriikkaan myös Venäjän puolelta tulevien kuukausien ja tulevan vuoden aikana, Stubb totesi tiedotustilaisuudessa.

Tasavallan presidentti Stubb on ensimmäisellä virallisella valtiovierailulla Ruotsissa.

Stubbilta kysyttiin myös suhtautumista Yhdysvaltain kongressin linjaukseen, että Venäjältä jäädytettyjä varoja voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi.

– Kannatan ajatusta kokonaisuudessaan, että näitä varoja käytetään. Sitten on toinen asia, miten niitä käytetään. Varmasti löytyy jonkinnäköinen malli. Se, että yksi yhteen irrotetaan varat nyt Ukrainan käyttöön, on juridisesti monimutkaista, Stubb totesi.

Presidentti muistutti, että Naton heinäkuun Washingtonin huippukokouksessa esillä tulevat olemaan puolustus ja pelote yhtenä kokonaisuutena sekä Ukraina toisena kokonaisuutena.

Stubb toisti tiedotustilaisuudessa aiemmin ilmaisemansa tavoitteet, että kaikki Pohjoismaat tavoittelevat pääsyä Yhdysvaltain Norfolkin komentorakenteeseen ja maavoimien alaesikuntaa tavoitellaan Suomeen.

Stubb muistutti myös, että Suomi on nykyään kaikista eniten länteen integroitunut Pohjoismaa.

– Olemme EU:n täysjäsen, olemme eurossa ja olemme Natossa ilman minkäännäköisiä rajoitteita.

Suomen ja Ruotsin suhteita Stubb luonnehti erittäin hyviksi ja ongelmattomiksi.