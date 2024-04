Tämä valittiin vuoden brändiksi – ”ulkoasu ja esilläolo markkinoilla on onnistunut”

Elovena on valittu Vuoden brändi -kilpailun voittajaksi. Kilpailun järjestäjä on Keskuskauppakamari.

Elovena on Raisio-konsernin brändi, jonka tuotteet on valmistettu kaurasta. Elovenan tarina alkoi jo vuonna 1925 kaurahiutaleesta.

Raati perusteli Elovenan voittoa muun muassa sillä, että brändi on onnistunut uusiutumaan ja kehittämään Elovena-tuotevalikoimaa vastaamaan tämän päivän trendejä. Brändin hyödyt on osattu tuoda kiinteästi mukaan liiketoimintaan ja sen kehitykseen.

– Raisio on onnistunut modernisoimaan Elovena-brändiä säilyttäen samalla vankan siteen juuriinsa. Brändilupaus on toteutettu toiminnassa linjakkaasti. Elovena-brändin ulkoasu ja esilläolo markkinoilla on onnistunut: tuotepakkaukset ovat kauniit ja huolitellut muodostaen oman kokonaisuutensa ja brändiviestintä on selkeää. Elovena-brändi on suuntautunut tulevaisuuteen – se on ympäristötietoinen ja tuotekehitykseen panostava. Lähellä tuotettujen raaka-aineiden käyttö heijastaa yhteiskunnan kehitystä ja keskeisiä arvoja, sanoo brändiraadin puheenjohtaja, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Minna Aalto-Setälä tiedotteessa.