SDP haluaa hallituksen luopuvan sote-järjestöjen leikkauksista

– Hallitus on ajanut hyvinvointialueet niin ahtaalle, että jopa Uudenmaan ainoa Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatin saanut synnytysosasto Lohjalla on lakkautusuhan alla, vaikka siellä hoidetaan yli tuhat synnytystä vuodessa, totesi kansanedustaja Johan Kvarnström SDP:n ryhmäpuheenvuorossa tiistain välikysymyskeskustelussa sairaaloiden alasajosta.

Kvarnströmin mukaan hallitus pelästyi sairaalaverkon alasajosta noussutta meteliä, ja kaikkein pahin skenaario keskussairaaloiden kovasta karsimisesta ei näytä toteutuvan.

– Mutta onhan tämäkin pahaa: yöpäivystys perustasolla lakkautetaan Kouvolassa, Jämsässä, Varkaudessa, Iisalmessa ja Raahessa ensi vuoden loppuun mennessä.

Edustaja muistutti, että kehysriihessä päätettiin satojen miljoonien heikennyksistä niin lääkäriin pääsyyn kuin sosiaalihuoltoon, henkilöstömitoitukseen, asiakasmaksuihin sekä sote-järjestöjen rahoitukseen.

– Eli suuria leikkauksia juuri niihin arjen tärkeisiin perustason palveluihin, joilla voidaan ehkäistä ja helpottaa erikoissairaanhoidon tai vaikkapa raskaampien lastensuojelun palveluiden tarvetta, Kvarnström sanoi.

– Samalla hallitus pönkittää yksityistä terveysbisnestä sekä heikentää sote-alan kouluttautumismahdollisuuksia, hän jatkoi.

Kvarnströmin mukaan sosialidemokraatit tietävät talouden vakavan tilanteen ja olisivat valmiita vahvistamaan julkista taloutta, mutta toisenlaisilla arvovalinnoilla.

– Me emme ajaisi alas julkisia sote-palveluita. Ihmisten kurjistamisen sijaan jokaisen on saatava tarpeidensa mukaiset lähipalvelut. Tästä me pidämme kiinni.

– Me emme ajaisi sairaalaverkkoa alas, vaan me tekisimme valintoja, joilla ihmiset pääsevät aiemmin hoitoon, jotta terveysongelmat eivät pahenisi, hän jatkoi.

Lisäksi Kvarnström esitti vuokrafirmojen käytön suitsimista ja esitti olutveron alentamisen perumista.

– Emmekä tukisi yksityistä terveysbisnestä korottamalla tarpeettomasti kela-korvauksia, hän totesi.

– Hallituksen on myös luovuttava hoitotakuun romuttamisesta ja sote-järjestöihin suunnatuista leikkauksista, edustaja jatkoi.