Venäjä toimii nyt huolestuttavasti: Seuraava askel voi olla terroristien käyttäminen

Venäjän tiedustelun värväämiä toimijoita on paljastunut ja jäänyt kiinni kuluvan viikon aikana sekä Saksassa että Puolassa. Saksassa pidätettiin Saksan ja Venäjän kaksoiskansalaiset Dieter S. ja Alexander J, jotka keräsivät tietoja tehdäkseen tuhopolton tai räjähdeiskun Saksan ja Yhdysvaltojen asevoimien käyttämään tukikohtaan.

Puolassa otettiin kiinni Pawel K:ksi nimetty mies, jonka on kerrottu keränneen tietoa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kansainvälisillä matkoillaan käyttämästä puolalaisesta lentokentästä, perusteena salamurhan suunnittelu. Puolassa otettiin aiemmin huhtikuussa myös kiinni kaksi puolalaista miestä, jotka olivat aiemmin tänä vuonna hyökänneet Liettuassa vasaran kanssa Aleksei Navalnyin tiimissä pitkään työskennelleen Leonid Volkovin kimppuun.

Viron tiedustelun arvion mukaan pian voi olla edessä se että nämä toimijat tappavat ihmisiä.

Jäljet ulottuvat jo pidemmälle kuluvan vuoden ajalle. Helmikuussa Espanjassa Venäjän tiedustelu tai sen värväämät toimijat onnistuivat: Ukrainan puolelle taisteluhelikopterin ja salaisten asiakirjojen kanssa loikannut Maksim Kuzminov vietti Espanjassa leveää elämää ja ammuttiin parkkihalliin Alicantessa. Kuusi laukausta ei edes riittänyt, vaan hänen päälleen vielä ajettiin ampumisen jälkeen autolla. Espanjan poliisin Guardia Civilin edustajat sanoivat The New York Timesille, että surmaajien toiminta oli ilmeinen viesti: ”me löydämme sinut, me nöyryytämme sinua, ja me tuhoamme sinut”.

Kun katsoo tapahtumia pelkästään Liettuassa, Puolassa ja Saksassa, hahmottuu Venäjän toiminnasta kaava.

– Nämä tunnistetut hahmot, jotka ovat nyt joko toteuttaneet tai suunnitelleet hyökkäyksiä, eivät ole enää Venäjän tiedustelu-upseereita, vaan tehtäväänsä varten palkattuja freelancereita. Tämä voi osoittaa, että Venäjä kurkottaa nyt pidemmälle tavoitteensa saavuttaakseen, arvioi ajatushautomo Chatham Housen vanhempi tutkija, Venäjä-asiantuntija Keir Giles.

Giles pitää mahdollisena, että freelancerien käyttöön ovat osasyynä myös Venäjän länsimaisten lähetystöjen henkilökuntaan kohdistuneet karkotukset. Henkilökuntaa on vähemmän, ja karkotettujen ammattiagenttien korvaaminen uusilla ammattilaisilla saattaa viedä aikaa.

– Nämä tekijät osoittavat, että Venäjällä on edelleen myös kyky hyödyntää järjestäytyneen rikollisuuden verkostoja rajojensa ulkopuolella.

Giles arvioi, että viimeaikaiset pidätykset ovat lähinnä jäävuoren huippu. Niistä kuitenkin on pääteltävissä, että Venäjä jatkaa Eurooppaan kohdistuvaa vihamielistä huomiota. Siinä on ollut suvantovaihe, kun Venäjän huomio on ollut pääsääntöisesti hyökkäyksessä Ukrainaan. Nyt suvanto on päättymässä. Tämä johtuu joko siitä, että Venäjä on saanut karkotusten hajottamat verkostonsa koottua uudelleen tai siitä, että sota Ukrainassa menee riittävän hyvin, ja Venäjältä liikenee enemmän huomiota Euroopan-operaatioille.

– Jotkin Venäjän Euroopassa tekemät operaatiot kuitenkin liittyvät sotaan Ukrainassa tai ovat sen eräänlainen jatke. Esimerkiksi presidentti Zelenskyin lentosuunnitelmien ja -reittien tarkkailu siten että on ilmeistä, että niille aiotaan tehdä jotain, Giles sanoo.

Eräänä erityisen huolestuttavana piirteenä Giles nostaa esiin sen, että Venäjä saattaa ryhtyä mobilisoimaan Euroopassa oleskelevien terroristiryhmien ja -järjestöjen jäseniä. Giles kutsuu toimintaa sponsoroinniksi.

– Tämä oli yksi säännönmukainen piirre Neuvostoliiton toiminnassa kylmän sodan aikana. Toisin kuin monia muita KGB:n ajoilta perittyjä oppeja, tätä Venäjä ei ole vielä ottanut käyttöön.