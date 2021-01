Netin superilmiö tekee paluun: Nämä ovat hänen uusia elämänohjeitaan

Professori Jordan Petersonin uutuusteos ilmestyy maaliskuussa.

Kanadalainen psykologian professori Jordan Peterson on ollut viime vuosien yllätyksellinen merkittävä yhteiskuntakeskustelija. Peterson nousi jättisuosioon 2017-18 henkilökohtaista vastuunottoa julistavilla videoillaan ja haastatteluillaan.

Professorin menestysteos 12 elämänohjetta. Käsikirja kaaosta vastaan on nyt saamassa jatkoa. Maaliskuussa ilmestyy hänen kirjansa Beyond Order: 12 More Rules for Life.

Peterson on tarjoillut somessa maistiaisia teoksen sisällöstä julkistamalla otsikosta kuudesta ensimmäisestä uudesta elämänohjeesta. Ne ovat karkeasti suomennettuina seuraavat:

Elämänohje I: Älä halveksi kevyesti sosiaalisia instituutioita tai luovuuden saavutuksia

Elämänohje II: Kuvittele kuka voisit olla, ja tähtää yksituumaisesti siihen

Elämänohje III: Älä piilota ei-toivottuja asioita sumuun

Elämänohje IV: Huomaa, että mahdollisuus piilee siellä, missä vastuusta on luovuttu

Elämänohje V: Älä tee sitä, mitä vihaat

Elämänohje VI: Hylkää ideologia

Jordan Petersonin 12 elämänohjetta. Käsikirja kaaosta vastaan -teoksen elämänohjeet – toiset vakavampia, toiset kieli poskella; toiset poliittisempia, toiset vähemmän poliittisia – olivat:

1. Seiso suorana hartiat taakse vedettyinä.

2. Kohtele itseäsi kuin jotakuta, jonka auttamisesta olet vastuussa.

3. Ystävysty ihmisten kanssa, jotka haluavat sinulle parasta.

4. Vertaa itseäsi siihen mitä olit eilen, ei siihen, mitä joku muu on tänään.

5. Älä anna lastesi tehdä mitään, mikä saa sinut olemaan pitämättä heistä.

6. Laita talosi täyteen kuntoon ennen kuin arvostelet maailmaa.

7. Tavoittele merkityksellistä (ei sitä mikä on tarkoituksenmukaista).

8. Kerro totuus – tai vähintään: älä valehtele.

9. Oleta, että kuuntelemasi henkilö saattaa tietää jotain, jota sinä et tiedä.

10. Ole täsmällinen puheessasi.

11. Älä häiritse lapsia kun he skeittaavat.

12. Taputa kissaa kun kohtaat kissan kadulla.

Rule III from my new book Beyond Order: 12 More Rules for Life – Do not hide unwanted things in the fog.@juliette.fogra illustrator. Pre-order information in bio. https://t.co/FXv6uuoQZj — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 5, 2021

