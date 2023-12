Yle vastaa: Yle Areenan käyttö kirjautuneena hyödyttää Yle-veron maksajaa

Matti Wiberg kirjoittaa Verkkouutisissa (18.12.2024) Yle Areenan mobiilipalveluiden edellyttämästä kirjautumisesta ja esittää monenlaisia väitteitä, jotka vaativat oikaisua.

Yle on kertonut avoimesti siitä, miten kirjautuminen hyödyttää sekä sisältöjen käyttäjiä että Yleä. On aivan kiistatonta, että kirjautunut käyttö auttaa Yleä varmistamaan, että resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti. Ylellä on valtava määrä sisältöä, mutta se, että ne ovat laajasti ja vapaasti kaikkien saatavilla ei takaa, että yleisö löytää kaipaamansa tai ylipäätään törmää itseään kiinnostavaan sisältöön. Kirjautumisen kautta myös pienemmille yleisöryhmille suunnitellut sisällöt löytävät yleisönsä entistä osuvammin.

Yle Tunnus -kirjautuminen on toteutettu kaikkien suomalaisia palveluita koskevan lainsäädännön ja velvoitteiden mukaisesti, minkä myös kerromme avoimesti palveluissamme. Tähän liittyy myös kirjautumisen ja henkilökohtaisten tietojen turvallisuus: jokainen voi itse valita, minkälaisia suosituksia hän haluaa tai ei halua, ja mitä tietoja hän päättää antaa Ylen käyttöön. Kirjautunut käyttäjä voi myös valita, ettei halua personoituja sisältösuosituksia.

Yle on tarjonnut mahdollisuutta kirjautua palveluihinsa pian kymmenen vuotta, ja meillä on toimivat käytännöt datan turvalliseen hallinnointiin. Yle Areenaa voi edelleen käyttää myös kirjautumatta selaimella, joko mobiililaitteilla tai tietokoneella.

Sähköpostiosoite on tapa yksilöidä käyttäjä, ja kirjautunut käyttö on erilaisten applikaatioiden maailmassa turvallinen, tuttu ja helppo tunnistautumisen tapa. Käyttääksesi mitä tahansa mobiiliapplikaatiota tarvitset sähköpostiosoitteen, eli ilman sähköpostiosoitetta ei voi edes ladata Yle Areenan mobiiliapplikaatiota laitteelleen.

Wiberg listaa kirjautuneen käytön hyötyjä, joita ilman katsoo voivansa elää. Kirjautuneelle Ylen sisältöjen käyttö on kuitenkin moninaisempaa, monipuolisempaa ja monimuotoisempaa, konkreettisesti kirjautuminen antaa siis entistä parempaa vastinetta verorahoille.

Marit af Björkesten

Johtaja, Strategia ja asiakkuus, Yle

