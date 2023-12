Yle vaatii pakollista tunnusta, onko kyse enää julkisesta palvelusta?

Yleisradio otti 12.12.2023 käyttöön suoratoistopalvelunsa Yle Areenan mobiilisovelluksen pakollisen kirjautumisen.



Tämä vaikeuttaa kuluttajan asemaa.



Nyt Areenaa voi katsoa ja kuunnella nettiselaimella ilman kirjautumista.



Tiedossa ei ole, milloin tämä poistuu.



Ylen tavoite on, että käyttäjät kuluttavat Ylen ohjelmia kirjautuneena. Perustelut eivät ole julkisia.



Voidakseen kirjautua kuluttajan täytyy luoda Yle-tunnus, joka edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen antamista.



Onko kyse enää julkisesta palvelusta, jos Ylelle on annettava sähköpostiosoite?



Eikö tämä ole jo yksityistä palvelua?



Entä, ellei kuluttajalla ole sähköpostiosoitetta? Jätetäänkö hänet Ylen palveluiden ulkopuolelle? Eikö tämä loukkaa yhdenvertaisuutta?



Mikään keksitty osoite ei toimi, sillä Yle lähettää annettuun osoitteeseen vahvistusviestin, joka on hyväksyttävä.



Kenelläkään ei ole velvollisuutta omistaa sähköpostiosoitetta.



EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, edellyttää, että kuluttajalla on opt-out -optio: Hänen on voitava kieltää yritystä keräämästä tai käyttämästä henkilötietojaan.



Miten Yle huomioi tämän?



Mitä hyötyjä kirjautumalla saa?



Yle väittää verkkosivullaan hyödyiksi muun muassa:

”Kesken jäänyttä ohjelmaa voi jatkaa, podcasteja voi laittaa soittojonoon, sähköpostiin voi tilata koosteen uutisista, artikkeleita voi tallentaa, voi osallistu visoihin, testeihin ja peleihin sekä vaikuta äänestämällä.”



Mainitut hyödyt ovat marginaalisia, jopa näennäisiä.



Voi aivan hyvin elää onnellisen ja täyden elämän ilman näitä ”hyötyjä”.



Moni haluaa kuluttaa Ylen sisältöjä ilman suosituksia tai muita tuputuksia. Kaikki eivät halua osallistua visoihin, testeihin tai peleihin tai äänestää.



Monesta on epämiellyttävää, että Yle kerää tietoja kuluttajan kulutustottumuksista. Moni haluaa pitää tottumuksensa yksityisenä tietonaan eikä halua jakaa tätä, ainakaan korvauksetta.



Yle ei ole julkistanut pakkokirjautumisen hyötyjä ja haittoja sen enempää Ylelle kuin kuluttajalle.



Yle vaikenee datakeräyksen mahdollisista haittapuolista.



Mitään kustannus-hyöty -analyysia ei ole esitetty. Tokkopa on tehtykään.



Yle asettaa tavoitteen saada kaikki kuluttajat kirjautumaan ja

keskittyy ylistämään hyötyjä pohtimatta kustannuksia ja haittoja lainkaan.



Muutos aiheuttaa kuluja Ylelle. Kerätty data pitää hallinnoida, varastoida ja analysoida. Tarvitaan laitteistoa ja työvoimaa. Mitkään näistä eivät ole ilmaisia.



Mitään budjettia kuluista ei ole esitetty.



Ovatko Ylen hallintoneuvoston jäsenet edes vaatineet sellaista?



Ovatko hyödyt Ylelle ja kuluttajalle varmasti kustannuksia suuremmat?



Miten tämä voidaan tietää jo nyt?



Niin hyödyt kuin haitat voivat ilmetä vasta ajan oloon.



Yle väittää, että pakkokirjautuminen lisää turvallisuutta, mutta ei kerro, miten ja miksi tämä tapahtuu.



Mitään näyttöä asiasta ei ole esitetty.



Miten voimme tietää, että Yle säilyttää keräämänsä tiedot turvallisesti?