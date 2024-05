”Vladimir Putin on jo päättänyt antaa lännelle ratkaisevan iskun”

Nimekäs venäläinen historiantutkija, professori Sergei Medvedev arvioi Vladimir Putinin vetoavan Venäjän kansan primitiivisimpiin tunteisiin. Se, onko Putin tehnyt Venäjästä vai Venäjä Putinista pelottavan ja sotaisan, on Medvedevin mukaan kuin klassinen kysymys munasta ja kanasta.

– Minun mielestäni Venäjä tuotti Putinin, Kaarlen yliopiston historian professorina Prahassa toimiva Medvedev sanoo ranskalaislehti Le Figarolle antamassaan haastattelussa.

Hän kertoo erään venäläiskirjailijan viisitoista vuotta sitten aivan oikein todenneen, että Venäjän kansallinen aate on Vladimir Putin.

– Nykyään voimme kuitenkin sanoa, että Putin on antanut maalle uuden kansallisen aatteen, ja se on sota. Minulle oli silmiä avaavaa se, että maani näyttää lähteneen tähän sotaan kuin se olisi itsestäänselvyys. Se on hyvin järkyttävää. Järkyttävää on tietysti ensinnäkin se, miten paljon tämä ukrainalaisia koettelee – kuinka paljon ihmisiä kuolee joka päivä. Mutta toinen järkytys on se, että oma maani on lähtenyt tähän sotaan niin helposti – kirjaimellisesti lähes yhtenä miehenä, Medvedev toteaa.

Venäläiset uskovat Kremlin propagandaan

Medvedeviä hämmästyttää, että vain ani harva venäläinen tuntuu kyseenalaistavan julmaa hyökkäyssotaa millään tavalla.

– Jos katsoo kokonaiskuvaa, vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat rakentaneet omassa mielessään mukavan psykologisen selityksen. He ovat hyväksyneet virallisen teorian, jonka mukaan Ukraina on fasistien hallussa, että länsi on hyökkäämässä Venäjän kimppuun Ukrainan avulla, kun taas me venäläiset suojelemme omia etujamme ja maatamme fasisteilta, hän sanoo.

Vaikka tarinan uskottavuus on hänen mukaansa 3-vuotiaiden tasolla, kymmenet miljoonat venäläiset sopeutuvat siihen ilman näkyviä ongelmia vakuutellen itselleen, että Putin kyllä tietää, mikä on oikein.

– Näin saksalaiset epäilemättä käyttäytyivät 1930- ja 1940-luvulla. Vaikka he ymmärsivät intuitiivisesti, että jokin oli vialla, he eivät antaneet itselleen lupaa ajatella, hän toteaa.

Putinismia hän luonnehtii hirvittäväksi ilmiöksi, joka on eräänlainen synteesi Venäjän historiasta – Iivana Julmasta, tsaareista, bolsevikeista, Josif Stalinista ja Leonid Brežnevistä.

– Putinin Venäjässä nämä kaikki ruumiillistuvat: pelokkaiden ja riippuvaisten eliittien malli, jatkuvaa sotaa käyvän militarisoidun valtion malli, taloudellisen mobilisaation malli. Kaikki tämä on läsnä tiivistetyssä muodossa.

– Putin ei ole luonut syvälle juurtunutta venäläistä kaunaa, vaan käyttää sitä hyväkseen. Sanon luennoillani, että tässä sodassa kiteytyvät Venäjän historian kaikki ajanjaksot.

Kaikki tuki Ukrainalle

Medvedev pitää suoranaisena ihmeenä sitä, että Ukraina on kyennyt torjumaan Venäjän täysimittaista hyökkäystä jo kolmatta vuotta. Nyt Ukrainalle olisi hänen mukaansa annettava kaikki apu, jonka se tarvitsee lyödäkseen Venäjän.

– Olemme puolustaneet Israelia iranilaisohjuksia vastaan – miksei myös Ukrainaa, hän kysyy.

– Emme saa lamaantua ajatukseen, että provosoimme Putinia. Jos hän haluaa tehdä jotain länttä vastaan, hän tekee sen joka tapauksessa. Hän ei tarvitse provosointia, sillä hän on jo päättänyt antaa lännelle ratkaisevan iskun. Meidän on pysäytettävä hänet voimakeinoin, aivan kuten Neuvostoliitto pysäytettiin. Se on ainoa kieli, jota hän ymmärtää, Medvedev toteaa.