Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) vaatii puhemiesneuvoston puuttumista Krista Kiurun (sd.) toimintaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan johdossa. Hän hämmästelee myös sitä, miksi SDP:n johto antaa tilanteen jatkua.

– Yhden ihmisen ei saa antaa kiusata ja toimia tällä tavalla, katsoo Heinonen X:ssä viitaten jakamaansa Iltalehden juttuun, jossa valiokunnan jäsen Pia Sillanpää (ps.) syyttää Kiurua työpaikkakiusaamisesta.

Heinonen nostaa esiin myös Kiurun valiokunnassa käyttämät pitkät puheenvuorot, joista yksi kysymys asiantuntijalle kesti jopa 17 minuuttia. X:ssä hän kysyy SDP:n puheenjohtajaan Antti Lindtmaniin ja ryhmäjohtaja Tytti Tuppuraiseen viitaten, onko tällainen toiminta asiallista ja hyvää asioiden hoitoa ja päätöksentekoa.

– Eihän tässä ole mitään järkeä jos jokainen kaikissa valiokunnissa alkaisi toimia samalla tavalla? Miksi annatte tämän jatkua?

SDP:n johdosta on ilmennyt haluttomuutta kommentoida sote-valiokunnan kriisiä ja Krista Kiurun asemaa. Lopulta ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen astui keskiviikkona iltapäivästä median eteen eduskunnassa. Hän ei nähnyt Krista Kiurun toiminnassa tai johtamistyylissä mitään moitittavaa. Tuppuraisen mukaan syy valiokunnan ongelmiin on maan hallituksessa, joka on tuonut ”poikkeuksellisen paljon lakiesityksiä valiokuntaan, osa myöhässä ja huonosti valmisteltuja”.

Ryhmäjohtajan mielestä kyse on siitä, että hallituspuolueista halutaan kääntää huomio kiistanalaisista lakihankkeista Krista Kiurun persoonaan.

