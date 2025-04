USA:n huippuprofessori: Näin Euroopan kannattaa nyt reagoida

Taloustieteen emeritusprofessori ja muun muassa MIT:ssä (Massachusetts Institute of Technology) työskennellyt, ranskalaislähtöinen Olivier Blanchard kommentoi presidentti Donald Trumpin julistamia tulleja ja antaa ”alustavia neuvoja” Euroopan unionille.

Blanchardin mukaan nyt kannattaa pitää kylmänä ja ottaa aikalisä.

– Jos uskot, että Trump ei aio perääntyä (todennäköistä, mielestäni) paras taloudellinen (muttei välttämättä poliittinen) vastaus: Älä kosta. Ole huomioimatta. Se, että Trumpin hallinto ampui Yhdysvaltoja jalkaan, ei tarkoita että sama pitäisi tehdä EU:ssa, Blanchard arvioi X:ssä.

– Jos ajattelet, että saat Trumpin muuttamaan mielensä, purista sieltä mistä tuntuu. Tee elämä vaikeammaksi GAFA:lle (Google, Amazon, Facebook, Apple).

– Heillä on puhelinnumerot Valkoiseen taloon ja jos he kärsivät, he soittavat sinne ja selittävät elämän tosiasioita pomolle. (Mutta tiedosta, että tämä aiheuttaa kustannuksia EU-kuluttajalle.)

Blanchardin mukaan voi myös yrittää lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: siirtää puolustusmenoihin käytettyä rahaa Yhdysvalloista Eurooppaan, tehdä perusteellinen uudelleenallokointi.

– Tämä vie vuosia, mutta on tärkeää. Käytä se EU-raha, mitä tarvitaan.

Professori toteaa, että kannattaa olla rakentava mieluummin kuin täysin puolustusasemissa.

– Muodostakaa koalitioita niiden kanssa, jotka edelleen haluavat noudattaa joitakin sääntöjä – myös Euroopan ulkopuolella Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.

– Neuvotelkaa kunnolla Kiinan kanssa, erityisesti autojen osalta (tullit, mutta lisäksi houkuttelevat ehdot ulkomaisille sijoituksille ja yhteisyrityksille), Blanchard sanoo.

— Olivier Blanchard (@ojblanchard1) April 3, 2025