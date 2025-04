Petteri Orpo: Opposition vääristelyllä saisi olla joku tolkku

Eduskunnan kyselytunnilla opposition kansanedustajat olivat ministerien näkemyksen mukaan kiihkeässä vaalimoodissa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) valitteli vastatessaan SDP:n Pia Viitaselle kyselytunnin lopulla, että joutuu toistamaan neljännen kerran vastauksen samaan tunnin kysymykseen sosiaalihuoltolaista. Myöhemmin Orpo joutui toteamaan selittävänsä asiaa jo kuudennen kerran.

– Teitä sosialidemokraatteja ja meitä hallitusta erottaa se, että kun meidän pitää kantaa huolta myös taloudesta. Teillä on se mahdollisuus, että te vaan kerrotte mistä ei saa leikata ja minne pitää pistää lisää rahaa, ilman mitään käsitystäkään siitä millä se kaikki maksetaan, Petteri Orpo sanoi.

– Ja jos näin toimitaan, vuosi toisensa perään, niin sen maksavat meidän lapsemme. Sen maksavat tulevat vanhukset, ja heidän palvelunsa heikkenevät.

Orpon mukaan hallitus huolehtii kestävällä tavalla Suomen palveluista, hyvinvointiyhteiskunnasta ja turvallisuudesta.

– Näitä ei sosialidemokraattisilla normeilla saada kuntoon. Te sääditte hoitajamitoituksen. Se johti siihen, että 3 400 hoivapaikkaa jäi tyhjäksi. Te sääditte hoitotakuun, joka johti vuokrabisneksen räjähtämiseen.

Pääministeri totesi, että ensi vuonna esitettävällä uudella sosiaalihuoltolailla tavoitellaan 100 miljoonan euron säästöä kymmenen miljardin euron kokonaisuuteen. Hän kysyi, onko se liikaa pyydetty tilanteessa, jossa Suomen alijäämä on 12 miljardia euroa.

– Ymmärrän että vaalit ovat tulossa, mutta kannattaisi joku tolkku olla siitä, että miten näitä asioita vääristellään, Orpo toivoi.

– Kun te annatte kuvaa että me leikkaamme valtavasti vanhuspalveluista… Me olemme lisänneet 2 200 miljoonaa euroa hyvinvointialueille rahoitusta tänä vuonna. Me painimme valtavan ongelman kanssa, kun tämä maa velkaantuu.

– Meillä on ulkopuolella valtavia turvallisuusuhkia, jotka pistävät meidät panostamaan tulevina vuosina miljardeja. Ja te puhutte nyt 17 miljoonasta, pääministeri huomautti.

– Kun meillä ei ole sitä runsaudensarvea kuin teillä sosialidemokraateilla, sitä velkaa ja veromoukaria, vaan meidän pitää oikeasti saada nämä rahat riittämään ja hoitamaan ihmisten palvelut.

Petteri Orpo pyysi, ettei kaikkea maalattaisi synkäksi, sillä asiat menevät eteenpäin ja hyvinvointialueet ovat jo löytäneet uusia tapoja ja keinoja palveluiden hoitamiseen.

– On kyse siitä onko meidän taloutemme kunnossa, onko se järjestelmä toimiva, että meillä on varaa maksaa heidän (uusien hoitajien) palkkansa, jotta se kasvava vanhusväestö saa hyvää hoitoa.

Hän kertoi valtiovarainministeriön hyvinvointialueiden ohjausosaston päällikön tänään todenneen, että on alkanut näyttää ”jopa yllättävän hyvältä”. Digitaalista murrosta tapahtuu, alueet ovat saaneet kustannuskehitystä hillittyä – samaan aikaan kun palvelut on pystytty turvaamaan ja osalla alueista parantamaan.