Miksi sote-valiokunta ajautui kaaokseen? Krista Kiurun vastaus ovella oli kuvaava

Maratonistuntoja. Kaaosta. Välikohtauksia. Hermojen kiristymistä. Sote-valiokunta puristi kalkkiviivoilla mietinnöt kasaan sairaalaverkosta ja vammaispalveluista, mutta ilmapiiri ja aikataulut ovat olleet aivan sekaisin.

Työtaakka on ollut kiistatta iso, mutta samaan aikaan valiokunnasta on kantautunut jatkuvasti viestiä, että kokouksissa aikaa käytetään toissijaisuuksiin. On keskusteltu 42 minuuttia siitä, pidetäänkö taukoa vai ei tai väännetty kättä siitä, missä järjestyksessä asiat käsitellään. Riidelty siitä, keitä asiantuntijoita kuullaan ja keitä ei.

– Varmasti sinä aikana olisi jo iso nippu asiantuntijoita kuultu, mikä käytetään kiistelyyn siitä, kannattaako kuulla vai ei, pohdiskeli valiokuntaa viime vaalikaudella johtanut kansanedustaja Markus Lohi (kesk.) maanantaina Verkkouutisten haastattelussa.

Lohi arvioi, että valiokuntaan on syntynyt toimintakulttuuri, joka ei edistä asioiden ripeää käsittelyä. Tiukoissa paikoissa aikaa kuluu asioihin, joihin sitä ei välttämättä kannattaisi käyttää. Lohen mielestä valiokunnan seinien sisällä ei kannattaisi käyttää myöskään kovin paljon aikaa poliittiseen kiistelyyn, koska viime kädessä hallituspuolueiden enemmistö päättää kuitenkin käytännössä mietintojen sisällön:

– Politiikan teon paikka on muualla, isossa salissa ja sitä voi pitää tiedotustilaisuutta ja olla mediaan yhteydessä ja kertoa, mikä se oma vaihtoehto olisi ollut.

Lohen näkemystä tukee se, että hallituksen esitys sairaalaverkosta hyväksyttiin valiokunnassa yömyöhällä lopulta lähes sellaisenaan. Toki oppositioedustajat jättivät siihen omat vastalauseensa. Sen sijaan vammaispalvelulakiin valiokunta teki mietinnössään isomman muutoksen.

– Totta kai nämä asiat olisivat nopeammin vietävissä, puuskahti valiokunnan jäsen Päivi Räsänen (kd.) tiistaina valiokunnan ovella eduskunnassa. Tarkemmin hän ei halunnut ottaa kantaa tähän liittyviin syihin.

Kun ajankäytön toissijaisuuksiin liittyvästä kritiikistä kysyy suoraan valiokunnan puheenjohtajalta Krista Kiurulta (sd.), vastaus on monipolvisuudessaan kuvaava. Kiuru väistää kysymyksen vetoamalla siihen, ettei ole ehtinyt töiltään seurata kaikkea sitä, mitä on esitetty.

Samaan hengenvetoon seuraa viiden minuutin yhtäjaksoinen puheenvuoro, jossa Kiuru käy läpi valiokunnan työtä ja syyttää hallitusta siitä, miten se on omilla aikatauluillaan ajanut valiokunnan kohtuuttoman työtaakan puristuksiin.

Kiuru antaa ymmärtää, että kyse on poikkeuksellisesta tilanteesta. Samalla on hyvä muistaa, että viime vuonna samaan aikaan valiokunnasta kuului vastaavaa kritiikkiä ilmapiiriongelmista ja aikataulujen pettämisestä.

Kiurulla on hämmästyttävä taito puhua niin, että häntä on vaikea keskeyttää. Jopa toimittajien. Jos valiokunnan puheenjohtaja on viljellyt tätä taitoa laajemmin, voi kuvitella paikalla olijoiden turhautumisen. Ja pohtia sitä, mihin aikaa kuluu.

Verkkouutisten tietojen mukaan Kiurun on väitetty myös esittäneen valiokunnassa paikalla olleelle asiantuntijalle jopa 17 minuuttia kestävän kysymyksen.