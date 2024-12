Tytti Tuppurainen ei näe Krista Kiurun johtamistavassa moitittavaa – ”tämä sumutus ei mene lävitse”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ei näe sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) toiminnassa tai johtamistyylissä mitään moitittavaa. Tuppuraisen mukaan syy valiokunnan ongelmiin on maan hallituksessa, joka on tuonut ”poikkeuksellisen paljon lakiesityksiä valiokuntaan, osa myöhässä ja huonosti valmisteltuja”.

– Olemme käyneet keskustelua sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilanteesta ja myös Krista Kiurun asemasta sosiaali- ja terveysvaliokunnan johdossa tänään työvaliokunnassa ja ryhmältä tulee vankka, horjumaton tuki Krista Kiurulle tässä tilanteessa, Tuppurainen kommentoi asiaa medialle eduskunnan valtiopäiväsalissa keskiviikkona.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan työ on viime viikkoina ruuhkautunut pahoin. Puheenjohtaja Kiurun mielestä syy on maan hallituksessa, mutta myös Kiurun johtamistyyliä ja ylipitkiä puheenvuoroja on arvosteltu valiokunnan sisältä viime päivinä kovin sanoin.

Näettekö Krista Kiurun johtamistyylissä mitään arvosteltavaa?

– Meistä vaikuttaa siltä, että kun hallitus on tuonut eduskuntaan hyvin kiistanalaisia lakeja, erityisesti sairaalaverkkoa koskeva päivystysten alasajoesitys, joka jakaa myös hallituspuolueita, niin hallituspuolueista halutaan kääntää huomio pois näistä kiusallisista asioista henkilökysymyksiin, vastasi Tuppurainen.

Eli mikä oli vastaus tähän, onko johtamistyylissä mitään arvosteltavaa?

– Krista Kiuru toimii sosiaali- ja terveysvaliokunnan johdossa SDP:n mandaatilla.

Tuppuraiselta kysyttiin vielä erikseen Kiurun valiokunnassa käyttämistä puheenvuoroista, joista yksi oli kestänyt jopa 17 minuuttia.

– Me tunnemme Krista Kiurun persoonallisena poliitikkona, jolla on tapana keskittyä asioihin juurta jaksaen. Tässä ei ole kuitenkaan kysymys Krista Kiurun persoonasta, vaan vaikeista, kiusallisista asioista, joista hallitus haluaa kääntää huomion pois Krista Kiurun persoonaan. Tämä sumutus ei mene meiltä lävitse. Krista Kiuru nauttii eduskuntaryhmän luottamusta, toisti Tuppurainen.

Väitettä työpaikkakiusaamisesta Tuppurainen sanoi pitävänsä ”kohtuuttomana”.

– En pidä sitä asiallisena.

Tuppuraisen mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan työskentelytapoja on syytä tarkastella ja pohtia, miten työtaakkaa ja toimintatapoja voitaisiin kehittää ja helpottaa. Ratkaisu ei ole kuitenkaan puheenjohtajan vaihtaminen. Hänestä on ennenaikaista ottaa myöskään vielä kantaa kokoomuksesta tulleisiin ehdotuksiin valiokunnan töiden jakamisesta kahteen valiokuntaan.

