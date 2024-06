Ydinsukellusvene kulki USA:n lähellä – mereen kymmeniä kuuntelulaitteita

Neljä Venäjän laivaston sota-alusta saapui viime viikolla Kuubaan sotaharjoituksiin. Mukana oli fregatti ja K-561 Kazan -ydinsukellusvene.

Asiantuntijoiden mukaan Kreml pyrki lähettämään vierailulla Valkoiselle talolle viestin, että Venäjällä on sotilaallista läsnäoloa myös läntisellä pallonpuoliskolla.

Julkisten lentotietojen perusteella Yhdysvallat seurasi tarkasti osaston liikkeitä kansainvälisellä merialueella Floridan rannikon edustalla. Muun muassa P-8 Poseidon -merivalvontakone haravoi aluetta.

Sukellusvenetorjuntaan suunnitellut koneet voivat pudottaa mereen hydrofonilla varustettuja poijuja, jotka kuuntelevat ympäristöä ja voivat havaita lähellä kulkevia sukellusveneitä.

Venäjän valtionmediassa revittiin kaikki propaganda-arvo irti Admiral Gorshkov -fregatin, Kazan-sukellusveneen, hinaaja Nikolai Chikerin ja huoltoalus Akademik Pashinin vierailusta ja paluumatkasta.

Puolustusministeriön Zvezda-kanava kertoi laivasto-osaston kohdanneen ulkomaisia sotilaskoneita, pinta-aluksia ja kuuntelupoijuja palatessaan takaisin Venäjälle.

Kazanin väitettiin välttäneen kaikki Yhdysvaltain paikannusyritykset. Kirjeenvaihtaja Aleksei Egorov sanoi amerikkalaisten pudottaneen valtavan määrän poijuja helikoptereista. Sukellusveneen hehkutettiin havainneen kaikki mereen pudonneet poijut, mutta pysyneen itse piilossa.

– Aluksemme kulkivat ja keräsivät poijut kokoelmaan, jotta ne voidaan antaa sopivalle tutkimuslaitokselle, Egorov väitti.

Venäjän laivojen kerrottiin osallistuneen ohjusharjoitukseen Atlantilla. Fregatti Gorshkovin ohella Kazan voidaan varustaa 3M-14 Kalibr -risteilyohjuksilla ja hypersonisilla Zircon-ohjuksilla.

US Submarine Hunters busy off the coast of #Florida tonight #P8 #Submarine #russian #nuclear #Kazan pic.twitter.com/5qzQO8tETV

— aerobatmike (@aerobatmike) June 11, 2024