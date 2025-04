Britannian lähettiläs kauhistui näistä suomen kielen sanoista

Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies toivottaa julkaisemassaan somevideossa (jutun alla) sujuvalla suomella ”hyvää Mikael Agricolan päivää” ja kertoo, että suomen kielen opiskeleminen on ollut hänelle ”rikastuttava elämys”.

Hän kuitenkin myöntää X-tilillään pilke silmäkulmassa suomen olevan välillä vaikea kieli.

– Mitä sanaa rakastat vihata suomeksi? Viikon sanahirviöni: onko sulla henkilöllisyystodistusta?

Davies kertoo suomeksi humoristiseen sävyyn suomen kieliopista:

– Joskus mä kysyn: miksi, miksi, miksi sä keksit partitiivin ja KPT-vaihtelun, Mikael? Mutta yleensä mä muistan sen, että eri kielet rikastuttavat ja avaavat maailmaa.

Suomen kielen päivää vietetään 9. huhtikuuta.

