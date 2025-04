”Emme kosta” – Ukraina valmis poistamaan tariffit amerikkalaisilta tuotteilta

Ukraina on valmis neuvottelemaan USA:n kanssa kaikkien tullien poistamiseksi amerikkalaisilta tuotteilta, kertoo Kyiv Independent viitaten Ukrainska Pravdaan.

Ukrainan apulaiselinkeinoministeri Taras Kachka sanoi, että Ukraina on valmis poistamaan tuontitullit USA:lta.

– Prioriteettimme on tullien poistaminen, ei eskalointi, hän sanoi ja korosti Ukrainan halun säilyttää vahvat taloudelliset ja diplomaattiset suhteet Washingtonin kanssa.

Yhdysvaltojen korotetut tuontitullit tulivat voimaan keskiviikkona. Ukrainalle asetettiin kymmenen prosentin tuontitullit ja EU-maille 20 prosentin tuontitullit. Kiinalle lätkäistiin jopa 104 prosentin tuontitullit.

Kachkan mukaan Ukraina ei aio ryhtyä vastatoimiin ja kostaa, vaan toivoo sen sijaan aloittavansa ”herkän vuoropuhelun” ongelman ratkaisemiseksi.

Ukrainan strategian sanotaan keskittyvän kansainvälisille markkinoille pääsyn säilyttämiseen ja vakaiden suhteiden ylläpitämiseen Washingtonin kanssa tilanteessa, jossa USA:n talous- ja turvallisuussitoumusten epävarmuus lisääntyy.

