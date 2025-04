Iran pelkää iskua: Ilmatorjunta on edelleen lamaannustilassa

Iranin johdon kerrotaan varoittaneen Persianlahden alueen valtioita sallimasta Yhdysvaltain käyttää niiden ilmatilaa mahdollisissa iskuissa Iranin ydinohjelmaa vastaan.

Times-lehden mukaan samansisältöinen viesti toimitettiin Irakille, Kuwaitille, Arabiemiraateille, Qatarille, Turkille ja Bahrainille. Teheran on kieltäytynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ehdotuksesta neuvotella ydinohjelman rajoittamiseksi. Epämuodollisia ja salaisia taustakeskusteluita on ilmeisesti käyty viime viikkoina Omanissa.

Asiantuntijat uskovat Iranin johdon pitävän viimeiseen asti kiinni ydinaseohjelmastaan viimeaikaisten takaiskujen vuoksi. Sen tukema Hizbollah on heikentynyt huomattavasti sodassa Israelia vastaan. Iran menetti tärkeimmän alueellisen liittolaisensa Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin hallinnon kaatumisen myötä.

Israelilainen analyytikko Yaakov Lappin uskoo Iranin pelaavan tällä hetkellä aikaa ja yrittävän lykätä Yhdysvaltain ja Israelin mahdollista ilmaiskua.

– Iranin suunnitelmana oli laajentaa ydinaseiden sateenvarjo tukemiensa terroristiryhmien suojaksi niiden hyökätessä Israelia ja maltillisia sunnivaltioita vastaan, Lappin sanoo.

Iran ilmoitti viime perjantaina nostaneensa asevoimiensa valmiustilaa ja varautuvansa välittömiin vastatoimiin mahdollisen hyökkäyksen jälkeen. Donald Trumpin hallinnosta on huomautettu Iranin tukevan maailman kauppaliikennettä iskuillaan häiritseviä Jemenin huthikapinallisia.

Viime lokakuussa tehdyt Israelin ilmaiskut aiheuttivat mittavia vaurioita Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmille. Asiantuntijoiden mukaan maan ilmapuolustus on edelleen käytännössä lamautettu.

Yhdysvallat siirsi hiljattain Israelin suojaksi uuden THAAD-ohjuspuolustusjärjestelmän. Saudiarabialaisen al-Hadath-median mukaan kalusto kuljetettiin viikonloppuna C-5M Super Galaxy -kuljetuskoneella, joka laskeutui Nevatimin lentotukikohtaan Israelin eteläosissa. Kone poistui kahdeksan tunnin kuluttua.

Ensimmäinen THAAD-torjuntapatteri toimitettiin viime vuonna. Sitä operoi noin sata amerikkalaissotilasta. THAAD pystyy tuhoamaan esimerkiksi ballistisia ohjuksia 150–200 kilometrin päästä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu saapui alkuviikosta Yhdysvaltoihin keskustelemaan presidentti Donald Trumpin kanssa tariffeista, Gazan tilanteesta ja Iranin muodostamasta uhkasta.

