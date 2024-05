Vladimir Putinin henkivartijoiden väitetään olevan paniikissa – ”Miljardien ruplien koneisto osoittautui turhaksi”

Uudet paljastukset Venäjän diktaattori Vladimir Putinin Mustanmeren palatsista ravistelevat aktivistien mukaan Kremlin turvallisuuskoneistoa perusteellisesti.

Poliittisessa vankeudessa menehtyneen venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tiimi julkaisi tällä viikolla häkellyttävän videon Putinin palatsin sisältä. Piilotetulla kameralla varustettu henkilö tai henkilöt olivat päässeet kiertämään vapaasti ympäri rakennusta. Verkkouutiset kertoi asiasta ensin tässä jutussa.

Videolta paljastui runsaasti erikoisiakin yksityiskohtia siitä, miten Venäjän johtaja elää. Kuvaaja kävi niin diktaattorin makuuhuoneessa, kylpyläosastolla kuin vessoissakin. Videolta näkyi myös esimerkiksi Putinin henkilökohtainen temppeli ja selvä viehtymys keisarilliseen tyyliin.

Navalnyin tiimin alkuvuodesta 2021 julkaisema ensimmäinen paljastusreportaasi palatsista perustui kaukaa otetun lennokkivideon lisäksi haastatteluihin, asiakirjoihin kuten pohjapiirroksiin ja suunnitelmiin sekä havainnekuviin ja rakennusvaiheen valokuviin. Paljastuksesta tuli Venäjän katsotuin YouTube-video. Se löi läpi Venäjän propagandasta kotimaassakin ja johti jopa mielenosoituksiin.

Kremlin propagandamedia yritti puuttua paljastuksiin julkaisemalla videoita, joissa palatsi oli käytännössä täysin kesken. Nyt julki tulleiden tietojen mukaan kyse oli tuolloin mittavien vesivahinkojen korjauksista. Niiden kerrotaan valmistuneen niin, että palatsi oli täysin käyttövalmis helmi-maaliskuun taitteessa 2023.

On oletettavaa, että turvatoimia on kiristetty vuoden 2021 jälkeen entisestään. Tilanne, jossa salakuvaaja on päässyt ujuttautumaan tarkoin varjellun rakennuksen sisälle, on kaikki tämä huomioiden äärimmäisen nolo turvallisuuttaan ja henkilökohtaisia tiluksiaan ja yksityiselämäänsä suorastaan vainoharhaisesti suojelevalle Putinille.

– Maksaisin rehellisesti sanottuna paljon, jotta saisi nähdä, millaista paniikkia palatsissa nyt on meneillään, Navalnyin tiimin tutkija Georgij Alburov toteaa X-palvelussa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Jo vuonna 2021 kerrottiin, että palatsin suljettu alue on pienen valtion kokoinen ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n ja presidentinhallinnon FSO-turvallisuusjoukkojen tiukassa valvonnassa. Alueen yli lentäminen on kielletty ja mereltä lähelle tulevat alukset käännytetään pois.

Georgij Alburov toteaa miljardeja ruplia maksaneen FSB, FSO:n ja muiden turvallisuusjoukkojen suojauksen ja tarkkailun estävien häirintälaitteiden osoittautuneen täysin turhaksi.

– Kuka tahansa voi nyt nähdä palatsin jokaisen nurkan.

Navalnyin tiimin tutkimusten johtaja Maria Pevtshik toteaa puolestaan salakuvaajan visiitin tehneen palatsista käytännössä käyttökelvottoman Vladimir Putinille.

– Putin suhtautuu omaan turvallisuuteensa pakkomielteisesti. Putin ei syö muiden ruokia. Hän ei pärjää ilman vartijoiden armeijaa. Hän ei käy vessassa julkisilla paikoilla.

– Julkaisemalla materiaalia hänen palatsinsa sisältä ja pohjakuvia, teemme palatsin käytön mahdottomaksi.

Maria Pevtshik veistelee, että ehkäpä Venäjän diktaattori nyt purkaa palatsin uudestaan ja rakentaa sen vielä toisen kerran uusiksi.

– Olemme jälleen kerran osoittaneet paitsi sen, että hän [Putin] on psykopaatti, myös sen, että hänen turvallisuusjärjestelynsä ovat täyttä p***aa.

Честно говоря, многое бы сейчас отдал за то, чтобы посмотреть какая паника сейчас происходит во дворце.

ФСБ, ФСО, охрана, юристы, защита от жучков и проноса техники, глушилки — всё, на что потратили миллиарды рублей, оказалось зря. Каждый уголок дворца теперь может увидеть любой — Георгий Албуров (@alburov) May 6, 2024

Почему это важно? Путин помешан на собственной безопасности. Путин не пользуется чужой посудой. Не ходит без армии охранников. Не ходит в туалет в общественных местах. Публикуя съемки изнутри его дворца и поэтажные планировки, мы делаем пользование дворцом невозможным. pic.twitter.com/97Ij9okUEi — Maria Pevchikh (@pevchikh) May 6, 2024