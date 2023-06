Viron ministeri lännen puolustusteollisuudelle: Ryhdistäytykää 

Defense One Tech Summitissa puhuneella Viron puolustusministeri Kusti Salmilla oli tyly viesti lännen puolustusteollisuudelle: ryhdistäytykää tai Etelä-Korea ja Israel korvaavat teidät. Hänen mukaansa teollisuuden puolustussektorilla esiintyvä ajattelu, että sitä koskevat eri säännöt kuin muita sektoreita, on väärä.

Ukrainassa käynnissä oleva sota on synnyttänyt globaalin aseiden ja ampumatarvikkeiden kysynnän, joihin Etelä-Korea ja Israel ovat pystyneet vastaamaan nopeammin ja edullisemmin. Jos länsimaat haluavat pärjätä tässä kilpailussa, se täytyy Salmin mukaan tehdä markkinoiden ehdoilla.

Viro ja muut Itämeren alueen maat ovat lisääntyvässä määrin ostaneet aseita Etelä-Koreasta ja Israelista Venäjän hyökkäyksen jälkeen helmikuussa 2022. Pelkästään Viro suunnittelee käyttävänsä 13,4 miljardia euroa puolustusvoimiensa modernisointiin, mikä tarkoittaa kolmen prosentin osuutta maan bruttokansantuotteesta vuosina 2024–2027.

Monet Viron aseista, kuten telahaupitsit, vaanivat aseet ja panssarintorjuntaohjukset, tulevat juuri Etelä-Koreasta ja Israelista. Nämä asejärjestelmät ovat olleet merkittävässä osassa Ukrainassa. Lisäksi Viro aikoo hankkia tykistön ampumatarvikkeita miljardilla eurolla. Monen muun maan tavoin Viro miettii uudelleen ammusvarastojensa kokoa, kun Ukrainassa käytetään kymmeniä tuhansia tykistökranaatteja päivässä.

Erityisesti Puola on löytänyt Etelä-Korean puolustusteollisuuden, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksia Venäjän hyökkäyksen alettua 1 000 panssarivaunusta, yli 600 telahaupitsista ja 48 kevythävittäjästä. Tech Summitissa puhuneen Puolan Nato-lähettiläs Tomasz Szatkowskin mukaan Euroopalla ei ollut sitä, mitä Puola tarvitsi. Myös käytössä olevien järjestelmien varaosista on hänen mukaansa suuri pula.

Lännen puolustusteollisuus on valittanut lukuisista tuotannon kasvattamisen esteistä aina työvoiman löytämisestä työstökoneiden puutteeseen. Salm ei usko näihin väitteisiin, koska hänen mukaansa eteläkorealaiset ja israelilaiset yritykset ovat tunkeutuneet Euroopan markkinoille, vaikka niiden haasteet ovat kaksi kertaa suurempia.