Puola on kasvamassa Naton voimatekijäksi Euroopassa

Puola kiihdytti viime vuonna ennen näkemättömän nopeaa ja mittavaa puolustushankintaohjelmaansa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan viime helmikuussa on synnyttänyt Euroopassa sotilaallisen varustautumisen aallon, jonka harjalla Puola ratsastaa. Maa on tahkonnut hankintasopimuksia hengästyttävää tahtia. Vaikka länsimaissa on halua kasvattaa asevoimaansa, mikään niistä ei halua edetä Puolan vauhdilla ja volyymilla.

Saksan puolustusbudjetin odotetaan kasvavan lähes kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta (bkt) vuoteen 2027 mennessä, jonka jälkeen sen odotetaan nopeasti rojahtavan noin 1,2 prosenttiin. Puola, jonka puolustusbudjetti on nykyään 2,4 prosenttia bkt:sta, suunnittelee sen nostamista viiteen prosenttiin. Siinä kun Saksa on jäänyt hankinnoissaan jumiin väittelemään Venäjän hyökkäyksen laukaiseman strategisen käännekohtansa yksityiskohdista, Puola investoi täyttä päätä. Vuoteen 2035 mennessä Puola suunnittelee käyttävänsä asevoimiinsa 112 miljardia euroa.

Puolan kiihtynyt varustautumistahti ei ole jäänyt huomiotta Yhdysvalloissa, jonka manner-Euroopan perinteinen pääliittolainen Saksa näyttääkin olevan jäämässä sen logistiikkakeskukseksi, kun taas Puola näyttää asemoituvan sen uudeksi tärkeimmäksi kumppaniksi.

Yhdysvalloista Puola on tilannut maavoimilleen viimeksi 4. tammikuuta 116 M1 Abrams -panssarivaunua, jotka ovat jatkoa viime keväänä tehdylle 250 Abramsin tilaukselle. Syyskuussa Puola

ilmoitti 96:n Apache-rynnäkköhelikopterin hankinnasta. Etelä-Korean kanssa Puola teki viime vuonna sopimukset 1 000 eteläkorealaisesta K2-panssarivaunusta, 672 K9-telahaupitsista, 288 Chunmoo -raketinheitinjärjestelmästä ja 48:sta FA-50-kevythävittäjästä. Heinäkuussa Italiasta tilattiin 32 AW149-monitoimihelikopteria.

Merivoimilleen Puola tilasi maaliskuussa Britanniasta kolme fregattia, kotimaasta kolme Kormoran II -miinantorjunta-alusta ja marraskuussa Ruotsista kaksi signaalitiedustelualusta.

Joulun välipäivinä Puola allekirjoitti sopimuksen kahdesta optisesta Airbus-tiedustelusatelliitista. Sitä ennen se saa viideksi vuodeksi vastaanottimen Ranskan asevoimien Pléiades Neo –

satelliittikonstellaatioon.

Vaikka Yhdysvalloissa on otettu mielellään vastaan Puolan tilauksia, siellä on myös epäilty kauppojen toteutumista ja turhauduttu niin monen suuren tilauksen valumisesta edullisemmalle Etelä-Korealle.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin unelmalle Euroopan strategisesta autonomiasta suurin osa Puolan tilauksista on ollut silkkaa myrkkyä, mutta Saksalle Puolan varustautuminen puskurina Venäjää vastaan sopii hyvin.

Puolan suurimmat asehankinnat maaliskuusta 2022 lähtien ovat:

Maaliskuu: 3 Type 31 -fregattia, 1,59 miljardia euroa (mrde)

Huhtikuu: 250 M1A2 Abrams SEPv3 -panssarivaunua, 4,48 mrde

Kesäkuu: 3 Kormoran II -miinantorjunta-alusta, 532 me

Heinäkuu: 180 K2 Black Panther -panssarivaunua, 3,43 mrde + puitesopimus 820 lisenssi-K2:sta; 32 AW149-monitoimihelikopteria, 1,75 mrde

Elokuu: 212 K9A1 Thunder -telahaupitsia, 2,26 mrde + puitesopimus 460 K9PL:stä

Syyskuu: 48 FA-50PL -kevythävittäjää, 2,83 mrde; 96 AH-64E Apache Guardian -rynnäkköhelikopteria, yli 10 mrde; 48 Krab-telahaupitsia, 798 me

Lokakuu: 288 K239 Chunmoo -raketinheitinjärjestelmää, 3,35 mrde

Marraskuu: 2 Saab SIGINT-alusta, 620 me

Joulukuu: 2 Airbus S950 VHR -tiedustelusatelliittia, 575 me

2023

Tammikuu: 116 M1A1 Abrams -panssarivaunua, 1,32 mrde

Yhteensä: yli 33,5 mrde