Virolaiskaupunki lähetti voitonpäivän terveiset Venäjälle

Viron ja Venäjän rajalla sijaitseva Narvan kaupunki lähettää voitonpäivän terveiset Venäjälle suurilla julisteilla, jotka näkyvät Venäjälle asti. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Narvan linnan muureille hilattiinkin torstaina suuri juliste, jossa verisen Vladimir Putinin naaman vieressä lukee englanniksi ”Putin – sotarikollinen”. Lisäksi linnan muurit on koristeltu suurikokoisilla Viron, Ukrainan ja Euroopan unionin lipuilla.

Linna sijaitsee Narvajoen rannalla, jossa maiden välinen rajalinja kulkee. Rajan toisella puolella olevasta venäläisestä Ivangorodin kaupungista terveiset näkyvät siis selvästi.

Idea tervehdykseen tulisi Viron kulttuuriministeriöltä. Tempaus toteutettiin nyt toista kertaa, ja sen on tarkoitus korostaa Venäjän aiheuttamia tuhoja Ukrainassa.

Viron ulkoministeriön mukaan julisteet symboloivat, että Narvajoesta alkaa Eurooppa, vapaus ja demokratia. Myös Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Marko Mihkelson kommentoi tempausta.

– Venäläisten on ymmärrettävä, että heidän maailmansa ei ole rajaton, Mihkelson huomauttaa.

Mihkelson viittaa kommentillaan venäläisiin propagandajulisteisiin, joissa on käytetty iskulausetta ”Venäjän rajat eivät lopu minnekään”.

Viime vuonna julisteet olivat muurilla kokonaisen viikon. Tällöin ne herättivät suurelta osin vironvenäläisen Narvan väestössä vaihtelevia reaktioita. Tänä vuonna julisteet päätettiin nostaa muureille vain varsinaisen voitonpäivän ajaksi.

Sosiaalisessa mediassa huomautettiin myös, että Venäjä oli reagoinut lippuihin rakentamalla toiselle puolelle jokea esiintymislavan, ja tuonut paikalle toisen maailmansodan aikaisen T-34- panssarivaunun ja tykin.

City of Narva 🇪🇪 today.

Narva castle’s riverfront view decorated properly so all messages are clearly seen by Russia from opposite side of the river.

Here Europe, freedom, and democracy starts. These values will be safeguarded and war criminals hold accountable.#EuropeDay2024 pic.twitter.com/2D8VP5B9iz

— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) May 9, 2024