Viekö tekoäly lasten ajattelukyvyn? IS: Huoli kasvaa jo alakoulussa

Vilpillinen tekoälyn käyttö on lisääntynyt kouluissa huolestuttavasti, kertoo Ilta-Sanomat. Opettajat ovat havainneet, että yhä useampi oppilas ulkoistaa kotitehtävien tekemisen tekoälytyökaluille.

– Esimerkiksi annettu joku projekti tehtäväksi, niin pahimmassa tapauksessa 20 minuuttia tehtävän antamisen jälkeen tulivat ensimmäiset valmiit suoritukset muutaman sivun pituisia kirjoitelmia, kertoo Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo IS:lle.

Salon arvion mukaan vilppiä esiintyy kaikilla koulutusasteilla, jopa alakoulussa. Mitä nuoremmista oppilaista on kyse, sitä vakavampia seurauksia tekoälyn vilpillisellä käytöllä on. Salo huomauttaa, että alakoulussa ei yritetä vain saada ”ahdettua tietoa” lasten päähän, vaan opettaa heille myös perustavanlaatuisen ajattelun taitoja.

Tehtävien tarkoituksena on kehittää esimerkiksi lapsen muistia, päättelykykyä ja opettaa häntä yhdistämään uutta tietoa aiemmin opittuun. Jos tehtävät ulkoistaa tekoälylle, lapsen oppiminen jää puutteelliseksi. Sillä voi olla merkittäviä seurauksia hänen myöhemmässä elämässä.

Vilpin lisäksi tekoäly on aiheuttanut kouluissa muitakin ongelmia. Sitä on käytetty esimerkiksi koulukiusaamisen apuvälineenä. Verkkouutiset kertoo asiasta tarkemmin tässä jutussa.

Salon mukaan tekoälyä ei pitäisi kieltää kouluissa kokonaan. Hän huomauttaa, että oikein käytettynä tekoäly on hyvä työkalu, jota tuleekin osata käyttää. Liikaa tekoälyyn ei silti saisi tukeutua. Sama neuvo pätee myös aikuisiin työelämässä. Tekoälykouluttaja Jukka Saksi varoitti aiemmin Verkkouutisten haastattelussa tekoälyn niin sanotusta laiskasta käytöstä. Hän myös muistutti, että tekoälylle ei pidä ulkoistaa omaa ajattelua tai vastuuta päätöksenteosta.

