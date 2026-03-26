Käytätkö Wikipediaa näin? Sinut voidaan estää

Verkossa toimiva avoin tietosanakirja Wikipedia kieltää tekoälyllä tuotetun sisällön julkaisemisen. Kiellon rikkominen tulee johtamaan porttikieltoon. Asiasta kertoo muun muassa Pubity -uutissivusto.

Kielto koskee kaikkia palvelun käyttäjiä. Se koskee niin uusien artikkeleiden luomista kuin niiden sisällön päivittämistä.

Päätöksen taustalla on yhdenmukaistaa palvelun moderointikäytäntöä.

Uusi käytäntö ei estä tekoälyn käyttöä kokonaan. Käyttäjät voivat jatkossakin hyödyntää tekoälyä esimerkiksi tekstin käsittelyssä tai kääntämisessä. Se ei kuitenkaan ole sallittua, että tekstin luominen ulkoistettaisiin kokonaan tai suurimmaksi osaksi tekoälylle. Kiellettyä on esimerkiksi pyytää tekoälyn kielimallia laatimaan tietosanakirja erikseen nimetystä aiheesta ja julkaista se Wikipediassa sellaisenaan.

Wikipedia on tiettävästi ensimmäinen suuri verkkopalvelu, joka rajoittaa tekoälytyökalujen hyödyntämistä näin jyrkästi.

Tekoälyn tuottaman sisällön ongelmana on muun muassa sen luotettavuus. Koska sisältöä ei ole erikseen tarkastettu, tekoälyn tuottama voi olla virheellistä. Vapaaehtoisvoimin toimiva Wikipedia on aiemminkin kärsinyt luotettavuuteen liittyvistä ongelmista, sillä sen artikkelit voivat sisältää virheellistä tai vanhentunutta tietoa. Taustalla on se, että tietosanakirjan artikkeleita voi muokata kuka tahansa.

Wikipedia on verkossa toimiva avoin tietosanakirja, jota muokkaavat pääasiassa vapaaehtoiset käyttäjät. Wikipedian englanninkielisessä versiossa on yli 7,1 miljoonaa artikkelia. Tietosanakirjan suomenkielisessä versiossa on yli 615 000 artikkelia.