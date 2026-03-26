USA:n tiedustelun uhka-arvio nostaa tekoälyn suurimmaksi uhaksi

Vuoden 2026 maailmanlaajuisessa uhka-arviossaan Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön katto-organisaatio, kansallisen tiedustelun johtajan virasto ODNI kutsuu tekoälyä ”21. vuosisataa määrittäväksi teknologiaksi”. Uusin vuosiraportti käsittelee tekoälyä näkyvämmin kuin kaksi edellistä, vaikka esiintyykin raportissa vain yhtenä lyhyenä lukuna.

Tekoälyä ei käsitellä erillisenä toimijana tai kykynä, vaan läpileikkaavana voimana, joka muokkaa pysyviä uhkia Kiinaa, Venäjää, Irania, Pohjois-Koreaa ja terroristiryhmiä. Raportti toteaa, kuinka tekoälyä on käytetty viimeaikaisissa konflikteissa maalinosoitukseen ja päätöksenteon sujuvoittamiseen, mikä on ”merkittävä siirtymä nykyaikaisen sodankäynnin luonteessa”.

Raportissa toistetaan edellisten raporttien korostus Yhdysvaltain valta-aseman tärkeydestä tekoälyteknologiassa, ja pannaan merkille, miten ”muiden maailmanvaltojen vankka edistyminen tekoälyssä haastaa Yhdysvaltain taloudellisen kilpailukyvyn ja etuaseman kansallisessa turvallisuudessa”. Erityisesti Kiina nostetaan tikun nokkaan maana, joka ”ajaa tekoälyn käyttöönottoa laajassa mitassa – sekä kotimaassa että ulkomailla – käyttäen hyödyksi suurta osaajapankkiaan, mittavia datamääriä, hallituksen rahoitusta ja nopeasti kasvavia globaaleja kumppanuuksia”.

Toinen erikoisvaroitus koskee autonomiaa sodankäynnissä. Tekoälyä täytyy ohjata huolellisesti, jotta pienennettäisiin sen autonomian aiheuttamia vaaratekijöitä ennen sen käyttöönottoa.

Uusimmasta raportista puuttuu tänä vuonna lähes tyystin tekoälyn rooli vaalihäirinnässä, disinformaatiossa ja itsevaltaisuuden esiinmarssissa, jotka nousivat esiin merkittävällä tavalla erityisesti vuoden 2024 raportissa ja sen kuulemistilaisuudessa senaatin tiedustelukomitean edessä. Euroopassa tätä uhkaa ei sen sijaan ole unohdettu.

– Tekoälytyökalut voivat tuottaa manipuloivaa sisältöä nopeasti, laajasti ja edullisesti. Tekoälyllä luoduista valevideoista ja -kuvista on tullut uusi normaali… Tekoäly on vienyt kognitiivisen sodankäynnin seuraavalle tasolle – elokuvaliiketoiminnassa ja monilla muilla sektoreilla, mukaan lukien demokraattinen tilamme, totesi Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas puheessaan vieraiden valtioiden harjoittaman informaatiovaikuttamisen ja sekaantumisen torjuntaa käsittelevässä konferenssissa 17. maaliskuuta 2026 Brysselissä.