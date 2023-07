Videot esittelevät Ukrainan omaperäisiä ilmatorjunta-aseita

Ukrainalainen Telegram-kanava ”Supernova Plus” on julkaissut videoita ilmeisesti paikallisten aluepuolustusjoukkojen kehittämistä ”miniguneista”. Eräässä videossa näkyy, kuinka viisi AK-74-rynnäkkökivääriä on liitetty yhteen yhdeksi ilmatorjunta-aseeksi. Tosin rynnäkkökiväärien tehokas kantama on noin 500 metriä.

Toisen videon julkaisun yhteydessä näytetään tällaista viritelmää käytettävän yhdessä suomalaisillekin omista sodistaan tutun ”Emman” eli DP-pikakiväärin kanssa iranilaisen Shaheed-räjähdelennokin torjuntaan. Ukrainan aluepuolustusjoukot ovat käyttäneet DP-pikakivääriä, mistä Verkkouutiset on kertonut aiemmin tässä.

Kommenteissa on arveltu kyseen olevan enemmänkin ukrainalaismiesten ”harrastelusta” tai rakentelun tarpeesta. Eräs kanavan kommentoija onkin todennut videosta, että ”huomenna tämä onkin sitten kaikissa r*ssän televisioroskalaatikoissa” viitaten siihen, että videota voi käyttää Venäjän televisiossa propagandatarkoituksiin. Toiset taas huomauttavat rynnäkkökiväärien tehoavan iranilaislennokeihin.