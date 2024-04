Kansanedustajan mukaan vasemmisto vyöryttää mediassa

Kansanedustaja Tere Sammallahden (kok.) mukaan oppositio on viime aikoina toteuttanut useita ”mediaoperaatioita” hallitusta vastaan.

– Vasemmisto vyöryttää mediassa, Sammallahti on otsikoinut jutun alla olevan videonsa.

Idean videoonsa hän kertoo saaneensa lauantaina, kun kuusi SDP:n kärkipoliitikkoa lähettivät lauantaina saman päivän sarjan hallitusta ja perussuomalaisia arvostelevia tiedotteita.

Sammallahden mukaan SDP:n tavoitteena oli luoda hallituksen vastainen kohu, mutta tällä kertaa se ei onnistunut. Iltalehti esimerkiksi nosti uutisensa kärkeen SDP:n poliitikkojen ”tulenkatkuisen” sarjatiedottamisen.

Sammallahden mukaan viikonlopun tapaus kuvaa vasemmiston tapaa toimia.

– Tämä on yksi keino vasemmiston loputtomassa likaisten temppujen kavalkaadissa. Totta kai voimme miettiä, että tiedottaminen on osa poliittista viestintää – ja totta kai onkin. Mutta kun yritetään vyöryttämällä, pakottamalla, saada kohuja aikaan ja vuodetaan tietoja valiokunnista ja käytetään suorastaan valheellista ja virheellistä tietoa, joita yritetään somen ja median kautta syöttää, niin kyse ei ole enää normaalista tiedottamisesta. Kyse on propagandasta, Sammallahti sanoo videollaan.

Kokoomusedustajan mukaan vasemmiston yhtenä keinona on usein myös kaivaa ulkomailta asiantuntija, joka arvostelee Suomen hallituksen päätöksiä. Näin on hänen mukaansa käynyt esimerkiksi työmarkkinauudistusten kanssa. Tiedotteet ovat saattaneet mennä mediassa läpi, mutta pienemmälle huomiolle Sammallahden mielestä uutisoinnissa on jäänyt asiantuntijan läheinen kytkös SDP:hen tai ammattiyhdistysliikkeeseen.

Sammallahti nostaa yhdeksi esimerkiksi myös sen, kun maaliskuussa Euroopan parlamentille puhuneen pääministeri Petteri Orpon (kok.) uutisoitiin saaneen kovaa arvostelua eri maiden mepeiltä.

Sammallahden mukaan kyse oli tilaustyöstä, jossa vasemmiston sisarpuolueiden edustajia oli pyydetty arvostelemaan Suomen pääministeriä.

– Siellä oli (arvostelijana) esimerkiksi tanskalaismeppi, vanhan liiton sosialisti Nikolaj Villumsen. Hän edustaa muuten Tanskassa kuolevaa kansanperinnettä omine aatteineen. Ja tietysti oli myös sosiaalidemokraattien puheenjohtaja (Iratxe García) Pérez ja muutama muu.

Kokoomusedustajan mukaan vasemmiston mediakampanja kuitenkin onnistui, koska moni suomalainen lehti kertoi Petteri Orpon joutuneen ryöpytyksen kohteeksi Euroopan parlamentissa.

– Jos (Sanna) Marinin (sd.) hallituksen kaudella oikeisto olisi järjestänyt samanlaisia temppuja, että hallituksen ministereitä olisi yritetty vetää kympillä kölin alta ja tehty sitten vielä iso mediakampanja asiasta, niin silloin olisi kuultu kaikki mahdolliset syytökset naisvihasta, Sammallahti väittää.

– Nyt kun vasemmisto käyttää tätä työkalua itse, siitä ei tietenkään tule mitään muuta kuin otsikot, hän jatkaa.

Sammallahti kuvailee vasemmiston ja ay-liikkeen mediaoperaatioksi myös sitä, kun kansainvälinen työjärjestö ILO lähetti taannoin työministeri Arto Satoselle (kok.) kirjeellä ja kehotti neuvottelemaan suomalaisten työntekijäjärjestöjen kanssa lakko-oikeuden rajaamisesta.

– Kun ulkomailta tulee mukamas kritiikkiä Suomea kohtaan, yleensä se on jonkinlainen tilaustyö, jonka vasemmisto on näiltä lukemattomilta eurooppalaisilta tai kansainvälisiltä bulvaanijärjestöiltään tilannut. Sillä yritetään luoda kuvaa, että aivan kuin Suomessa olisi tapahtumassa jotain hirvittävän kauheaa tai poikkeuksellista, Sammallahti sanoo.

– Todellisuudessa vaikkapa työmarkkinauudistuksissa ollaan ottamassa vain kohtuullisen maltillisia askelia yleiseurooppalaiseen suuntaan muun muassa poliittisten lakkojen rajaamisen suhteen.



