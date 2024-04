Tuore ennuste sanoo lumikaaoksen jatkuvan

Lumisade ja jäätävä sade huonontavat ajokeliä laajalti tiistaina. Lunta on tullut etelässä jo paikoin parikymmentä senttimetriä.

Forecan tuoreen ennusteen mukaan lumisateet jatkuvat tiistain mittaan, paikoin hajanaisia lumisateita tulee vielä keskiviikkonakin.

– Eniten lunta sataa maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa, välillä sataa jopa sakeasti. Enimmäkseen lunta tulee näillä alueilla lisää vielä 5 senttimetrin molemmin puolin, paikoin 10 senttimetriäkin on mahdollista ja Etelä-Lapissa kertymä voi olla paikoin jopa 10–15 senttimetriä. Vähiten sataa maan itäosassa ja Kainuussa, joissa kuurosateet ovat aluksi vettä ja muuttuvat vasta iltapäivän ja illan aikana lumeksi. Myös Pohjois-Pohjanmaalla sataa tiistain aikana sekä lunta että vettä, Forecan meteorologi Anna Latvala toteaa blogissa.

Keskiviikon vastaisena yönä lumisateet painottuvat maan länsiosaan sekä Länsi- ja Pohjois-Lappiin. Keskiviikkona lunta tulee vielä paikoin, paikoin sade on vettä.

– Keskiviikkona sadealueesta on jäljellä enää rippeitä Suomessa. Maan keski- ja pohjoisosassa satelee paikoin vähän lunta tai vettä, etelässä yksittäiset sadekuurot ovat päivällä pääasiassa vettä. Lämpötila on päivällä lähes koko maassa nollan yläpuolella ja lumet alkavat sulaa. Torstain vastaisena yönä on heikkoa pakkasta. Pohjoisessa satelee vielä lunta, Latvala kertoo.