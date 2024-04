PS:n mukaan oppositio teki välikysymyksen omasta epäonnistumisestaan

Eduskunnassa on käsitelty opposition välikysymystä sairaalaverkosta. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Pia Sillanpää.

Hän ihmetteli puheessaan opposition välikysymysten sarjaa.

– Nykyisellä eduskunnalla on takanaan työtä nyt reilu vuosi ja hämmästyttävää on se, että oppositio on lähinnä tehnyt välikysymyksiä omista epäonnistumisistaan aiemmilla hallituskausilla. Tämä välikysymys näyttää olevan vain jatkoa samaan sarjaan, Sillanpää sanoi.

Nykytilanteen taustalla on Sillanpään mukaan edellisen hallituksen tuhlailu.

– Kaikki muistavat lauseen, että rahaa on. Ja tänään te olette täällä ihmettelemässä, miksi nykyisiä palveluita ei ole enää varaa ylläpitää, hän sanoi SDP:lle ja muulle oppositiolle.

– Jos teillä olisi siellä oppositiossa aitoa halua korjata tilanne, keskittyisitte etsimään ratkaisuja. Mutta oppositio on kuin vapaan kasvatuksen tulos. Tuolta se näyttää, kun ei osata sanoa tuhlaamiselle ei. Ainoa mitä saitte aikaiseksi viime hallituskauden soteuudistuksen myötä, oli yksi taso lisää päätöksentekoon ja lisää rahaa poliitikoille, hän viittasi edellisen hallituksen tekemään sote-uudistukseen.

Tämänkin rahan olisi Sillanpään mukaan voinut keskittää sote-palveluihin.

– Mutta ei nyt auta itkut markkinoilla, on tehtävä se, minkä voimme. Eli karsia toissijaisista asioista, jotta peruspalveluita voidaan ylläpitää.