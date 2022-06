”Emma” soi Ukrainassakin – legendaarinen pikakivääri päivitettynä

Suomalaissotilaidenkin runsaasti jatkosodassa käyttämä rumpulippainen pikakivääri DP-27 eli tuttavallisemmin ”Emma” on käytössä myös Ukrainan aluepuolustusjoukoilla. Pikakivääriä on päivitetty optisella tähtäimellä ja äänenvaimentimella.

Degtjarjova Pehotnyi eli DP on asesuunnittelija Vasili Degtjarjovin vuonna 1927 kehittämä neuvostoliittolainen pikakivääri, jonka tuotanto jatkui 1960-luvulle asti. Suomalaiset saivat niitä sotasaaliina talvi- ja jatkosodassa tuhansia kappaleita, jolloin se syrjäytti käytössä suomalaisten oman epävarmemman Lahti-Saloranta M/26-pikakiväärin.

Myös Degratjev-pikakiväärinä tunnettua asetta pidettiin kestävänä ja toimintavarmana. Asekätkennän aikana niitä myös piilotettiin eri kätköihin. Se oli myös läheinen työkalu sota-aikana pikakiväärimiehenä taistelleelle presidentti Mauno Koivistolle, jonka oma asekätköstä löytynyt kappale on Sotamuseossa. Suomen puolustusvoimissa Emma oli käytössä vielä 1990-luvulle asti.

Neuvostosotilaat tunsivat aseen lempinimellä ”levysoitin” (проигрыватель) sen ammuttaessa pyörivän rumpulippaan takia. Tämän mielleyhtymän kautta suomalaissotilaat nimesivät pikakiväärin vuonna 1929 levytetyn ja erityisesti sota-aikana suositun suomalaisen kansansävelmän ”Emma” mukaan.

#Ukraine: What happens when pre-WW2 weapons meet inventive people: Ukrainian forces training with a vintage DP-27 light machine gun that has had optics and a suppressor added. pic.twitter.com/WQjlLNMmA4

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 2, 2022