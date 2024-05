Vetoomus kongressista – ”Näillä rajoituksilla Ukraina ei voi voittaa”

Yhdysvaltain edustajainhuoneen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, republikaani Michael McCaul sallisi Ukrainan iskeä yhdysvaltalaisilla aseilla Venäjälle. McCaul toi esille kantansa ulkoministeri Antony Blinkenin kuulemisessa torstaina.

Mediatietojen mukaan ulkoministeri Blinken olisi itse valmis sallimaan iskut, mutta Valkoisen talon ei toistaiseksi ole kerrottu tehneen päätöstä asiasta. Presidentti Joe Bidenin hallinto on kieltänyt ukrainalaisia iskemästä Venäjälle yhdysvaltalaisten toimittamilla aseilla. Kiellon taustalla on ollut pelko eskalaatiosta Venäjän kanssa.

Ulkoasiainvaliokuntaa luotsaavan McCaulin mukaan kielto epää Ukrainalta mahdollisuuden voittoon sodassa. Ukraina joutuu puolustautumaan ”yksi käsi selän taakse sidottuna”, McCaul sanoi torstain kuulemisessa, kysyen ministeriltä Valkoisen talon aikeita korjata päätöstä.

Blinkenin mukaan Ukraina päättää itse hyökkäyskohteistaan, vaikka Yhdysvallat ei iskuja Venäjälle olekaan suositellut. Yhdysvalloille tärkeää on taata Ukrainalle maan puolustustaistelussaan tarvitsemansa aseet, Blinken totesi.

McCaul muistutti vastauksessaan, ettei kongressi ole rajoittanut Ukrainalle toimitettavien aseiden käyttöä. Kyse on hallinnon omasta päätöksestä, McCaul sanoi.

– Olen puhunut ukrainalaisten kanssa, ja he eivät pysty saavuttamaan voittoa näillä rajoituksin joita te, ei kongressi, olette heille asettaneet. Toivon että välitätte nämä terveiset kansalliselle turvallisuusneuvonantajalle ja kansalliselle turvallisuusneuvostolle ja korjaatte tämän Ukrainan ja sen kansan kannalta vaarallisen ja vahingollisen päätöksen.

CHM @RepMcCaul: "However, [the Biden] administration and Jake Sullivan have restricted the arms use so that Ukraine cannot defend itself and fire back at Russia. That’s why I mandated the ATACMS in the supplemental, the long range, short range, and the HIMARS."

— House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) May 23, 2024