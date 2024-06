Veteraani kertoo: B-17-pommikone tuhoutui kappaleiksi sekunneissa

Washington Post -lehti on haastatellut 102-vuotiasta toisen maailmansodan veteraania Mel Jenneriä, joka matkusti kesäkuun alussa Normandian maihinnousun 80. vuosipäivän juhlallisuuksiin Ranskassa.

Hän toimi Boeing B-17 Flying Fortress -pommikoneen konekivääriampujana. Melin asema oli koneen keskiosassa, jossa jäätävä ilmavirta puhalsi sisään koneen avoimesta ikkunasta. Tähtäyksessä piti ottaa huomioon sekä oman koneen että lähestyvien saksalaishävittäjien liikkeet.

Veteraanin paras ystävä Oscar toimi toisen B-17-koneen ala-ampujana ahtaassa ja pyörivässä kupolissa. Pommikoneet lensivät eräällä tehtävällä keväällä 1944 noin 130 kilometriä Pariisista lounaaseen sijaitsevan Châteaudun yllä.

Laivue törmäsi raskaaseen ilmatorjuntatuleen ja vihollishävittäjiin. Oscar oli viereisessä koneessa, joka oli tiiviin muodostelman vuoksi vain kymmenien metrien päässä.

Kaikkialla ympärillä näkyi tummia savupilviä ilmatorjuntakranaattien räjähdyksistä. Yksi ammus osui suoraan Oscarin koneeseen irrottaen sen oikean siiven.

Mel katsoi, kuinka Oscar liikutti .50 kaliiperin konekiväärin piippuja ylös, alas ja sivuttain. Muistikuva on säilynyt veteraanin mielessä karmivan kirkkaana 80 vuoden ajan.

– Hän vilkutti minulle hyvästit, Mel sanoo.

Cockpit footage from yesterday’s flypast by the #RedArrows and @PAFofficiel over Omaha Beach, Normandy, commemorating the 80th anniversary of the D-Day landings. #DDay80 pic.twitter.com/AIkqdEWr8W

— Red Arrows (@rafredarrows) June 7, 2024